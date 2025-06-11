От звездной пыли к живому организму: как зарождалась жизнь на Земле

О мероприятии

Долгое время изучать происхождение жизни считалось занятием непрестижным: уж слишком эта наука выглядела умозрительной и бездоказательной. Еще лет 70 назад над учеными, пытавшимися разгадать эту великую тайну, было модно посмеиваться. Считалось, что это занятие для вышедших на пенсию профессоров, которые могут позволить себе просто посидеть в кресле у камина и помечтать.

Ситуация начала меняться после знаменитых экспериментов Миллера и Юри (1953), показавших, что изучение происхождения жизни может стать полноценной экспериментальной наукой. Именно это и произошло в последующие годы.

Доктор биологических наук Александр Марков расскажет, что на сегодняшний день известно ученым о возникновении жизни и объяснит, как эти знания были получены.

Слушатели узнают:

Какие открытия помогли ученым понять основные этапы перехода от неживой материи к первым живым организмам;

Как формировались простейшие органические соединения в космосе и вулканических источниках, и как это связано с зарождением жизни;

Какие объекты можно считать по-настоящему живыми и почему;

Насколько велика вероятность возникновения жизни и какие шансы у человечества обнаружить ее за пределами Земли.