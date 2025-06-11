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Лекция
16+
От звездной пыли к живому организму: как зарождалась жизнь на Земле

Слушатели узнают, какие открытия помогли ученым понять основные этапы перехода от неживой материи к первым живым организмам.

Центр «Архэ»
15 июня, 18:00 Идет 2 ч
270 Стоимость
Онлайн live.curiosophy

О мероприятии

Долгое время изучать происхождение жизни считалось занятием непрестижным: уж слишком эта наука выглядела умозрительной и бездоказательной. Еще лет 70 назад над учеными, пытавшимися разгадать эту великую тайну, было модно посмеиваться. Считалось, что это занятие для вышедших на пенсию профессоров, которые могут позволить себе просто посидеть в кресле у камина и помечтать.

Ситуация начала меняться после знаменитых экспериментов Миллера и Юри (1953), показавших, что изучение происхождения жизни может стать полноценной экспериментальной наукой. Именно это и произошло в последующие годы.

Доктор биологических наук Александр Марков расскажет, что на сегодняшний день известно ученым о возникновении жизни и объяснит, как эти знания были получены.

Слушатели узнают:

  • Какие открытия помогли ученым понять основные этапы перехода от неживой материи к первым живым организмам;
  • Как формировались простейшие органические соединения в космосе и вулканических источниках, и как это связано с зарождением жизни;
  • Какие объекты можно считать по-настоящему живыми и почему;
  • Насколько велика вероятность возникновения жизни и какие шансы у человечества обнаружить ее за пределами Земли.
Расписание
15
Воскресенье
Июнь 2025
live.curiosophy Онлайн
18:00
Купить
Только что
Александр Речкин
2
# биология
# жизнь
# эволюция
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