Что говорит и чего не говорит квантовая механика

О мероприятии

Квантовые объекты — не волны, бегающие по пространству. Квантовая механика не предсказывает наличие параллельных вселенных. Квантовая телепортация не позволяет посылать сверхсветовые смс. Квантовая механика — это вычислительная схема, способная на превосходные предсказания в отношении объектов, лишенных наглядности. Перенесение на них интуитивно «очевидных» способов поведения приводит к деформированной картине возможностей и обещаний квантовой теории.

Несмотря на свой прагматический успех, квантовая механика оставляет недосказанности в отношении структуры реальности, из-за чего возникают мифы, в которых она наделяется почти магическими чертами и выходит за рамки физической теории. В действительности же квантовая механика удивительна и отчасти загадочна вообще без мифов, просто сама по себе. О загадках, мифах и реальности квантовой механике расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание Ломоносовский проспект, д. 27 Москва 14:45 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация