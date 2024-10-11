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О загадках, мифах и реальности квантовой механике расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.
О мероприятии
Квантовые объекты — не волны, бегающие по пространству. Квантовая механика не предсказывает наличие параллельных вселенных. Квантовая телепортация не позволяет посылать сверхсветовые смс. Квантовая механика — это вычислительная схема, способная на превосходные предсказания в отношении объектов, лишенных наглядности. Перенесение на них интуитивно «очевидных» способов поведения приводит к деформированной картине возможностей и обещаний квантовой теории.
Несмотря на свой прагматический успех, квантовая механика оставляет недосказанности в отношении структуры реальности, из-за чего возникают мифы, в которых она наделяется почти магическими чертами и выходит за рамки физической теории. В действительности же квантовая механика удивительна и отчасти загадочна вообще без мифов, просто сама по себе. О загадках, мифах и реальности квантовой механике расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.
Ломоносовский проспект, д. 27
Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.
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Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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