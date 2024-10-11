  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Что говорит и чего не говорит квантовая механика

О загадках, мифах и реальности квантовой механике расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

НАУКА 0+
13 октября, 14:45 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ломоносовский проспект, д. 27

О мероприятии

Квантовые объекты — не волны, бегающие по пространству. Квантовая механика не предсказывает наличие параллельных вселенных. Квантовая телепортация не позволяет посылать сверхсветовые смс. Квантовая механика — это вычислительная схема, способная на превосходные предсказания в отношении объектов, лишенных наглядности. Перенесение на них интуитивно «очевидных» способов поведения приводит к деформированной картине возможностей и обещаний квантовой теории.

Несмотря на свой прагматический успех, квантовая механика оставляет недосказанности в отношении структуры реальности, из-за чего возникают мифы, в которых она наделяется почти магическими чертами и выходит за рамки физической теории. В действительности же квантовая механика удивительна и отчасти загадочна вообще без мифов, просто сама по себе. О загадках, мифах и реальности квантовой механике расскажет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание
13
Воскресенье
Октябрь 2024
Ломоносовский проспект, д. 27 Москва
14:45
Бесплатно
Предварительная регистрация не требуется.
Дополнительная информация
Адрес

Ломоносовский проспект, д. 27

6 минут назад
Александр Речкин
1
# квантовая механика
# кванты
# физика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 октября
Полина Меньшова

Психологи выяснили, что мешает концентрировать внимание

Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.

Психология
# внимание
# воспоминания
# долгосрочная память
# память
Позавчера, 14:56
Полина Меньшова

Ожидания сформировали реальность

Ожидания влияют на то, как человек интерпретирует происходящие события и в целом воспринимает окружающий мир. Международная команда ученых проанализировала эту закономерность с помощью острого соуса.

Психология
# восприятие
# ожидания
# субъективная реальность
# эффект плацебо
8 октября
Evgenia

Ядовитая птица показала ученым новые антимикробные вещества

Ученые идентифицировали два новых класса активных веществ с антимикробными свойствами. Их получили из бактерий, живущих в симбиозе с ядовитой птицей.

Биология
# антимикробные соединения
# батрахотоксин
# нейротоксин
# птицы
# симбиоз
5 октября
Любовь

У гекконов нашли «шестое чувство»

Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.

Биология
# внутреннее ухо
# рептилии
# эволюция
# ящерицы
8 октября
Полина Меньшова

Психологи выяснили, что мешает концентрировать внимание

Внимание тесно связано с воспоминаниями: мы фокусируемся на том, что как-то связано с информацией из долговременной памяти. Однако, как выяснили ученые из Канады и США, эта связь сложнее, чем принято было считать, и иногда не помогает, а мешает сконцентрироваться.

Психология
# внимание
# воспоминания
# долгосрочная память
# память
Позавчера, 17:11
Елизавета Александрова

Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику

Одна из самых первых галактик во Вселенной оказалась совсем не тем, что ученые ожидали увидеть всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономия
# астрономия
# вселенная
# галактики
# космос
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Зоологи увидели, как капуцины 20 минут охотились на курицу

    7 часов назад

  2. Ареалы лесных растений в Европе сдвигаются к западу из-за загрязнения азотом

    8 часов назад

  3. Ученые заподозрили наличие маленьких черных дыр внутри астероидов, Луны и даже на Земле

    9 часов назад

  4. Позвоночник искривлен у каждого второго: в ПНИПУ объяснили причины болей в спине

    Вчера, 15:46
Выбор редакции

Павел Колосницын: «Крестики-нолики — это вероятный потомок игры в мельницу»

6 октября

Последние комментарии

Алексей Геннадьевич
2 часа назад
Sebastjan, это жилые небоскребы, 100-300 метров строят из-за недостатка земли. Всё, что выше 500 метров - для престижа (понтов)

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

alexey al
2 часа назад
Все правильно сказал. Только не ИИ, а нейронки. До ИИ человечеству еще лет 5-10 работать)) И да, нейронки не поддаются адекватному анализу: Имеем

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

alexey al
2 часа назад
Alexander, бред же несете, сударь.

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Михаил Невский
2 часа назад
Александр, в штатах намного больше небоскрёбов, в том же Нью-Йорке например, хотя патриоты утверждают что в Москве больше. Хоть Нью-Йорк

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Честное Слово
2 часа назад
Sergey, а ты похоже набираешь и глотаешь))) Приятного тебе аппетита! Да здравствуют гов-ЕДЫ!

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Михаил Невский
2 часа назад
Мобильный, вы не понимаете что такое оптимально. Намного ниже. 800 метров и выше, точнее от 600 это только игольчатые шпили делать, как бурж халифа.

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Честное Слово
2 часа назад
Что нам возмущаться? Пусть строят. Согласна, что нам видится такое применение денег сверхрасточительным, но если ты годами в топе по доходам, то

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Павел Мудрый
3 часа назад
Alexander, вы такой умный. Вам надо баллотироваться в думу.

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

михаил в
4 часа назад
Макеты дебильные какие то, как 2 торпеды и ананас, покрасивее нельзя было придумать?

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

YoRHa
4 часа назад
Вопрос а зачем, в России что замли мало, ради чего строить вверх. Вбухать миллиарды ради паказухи. Замечу Лахта центр до сих пор стоит пустой. Ну и

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Beni
4 часа назад
И за чем они нужны.

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Игорь Коняшов
4 часа назад
Дмитрий, Малыш, если ты выучил умное слово, не нужно вставлять его везде невпопад) Беда в том, что твоя точка зрения мало того, что эмпирически "не

Уровень главного притока Амазонки в Бразилии упал до рекордно низкого за всю историю наблюденийУровень главного притока Амазонки в Бразилии упал до рекордно низкого за всю историю наблюдений

Alexander Lipkovich
5 часов назад
сильному ИИ не нужны большие вычислительные мощности, и он предельно прост для понимания..А катастрофические сценарии возможны от человеческой

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Принцесса Седьмой
6 часов назад
Наймите нормальных архитекторов, а не это убожество со стоковых картинок 10х!? Лахта смотрится органично в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре, не надо НЕ НАДО

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Иван Колупаев
6 часов назад
Павел, вспомним Эйфелеву башню против тоже была волна хайпа. https://aif.ru/realty/city/sram_parizha_kak_francuzy_protiv_stroitelstva_eyfelevoy_bashni_buntovali

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Мобильный Аккаунт
6 часов назад
Оптимальная высота для строительства — 1000-1500 метров. Выше начинаются многочисленные проблемы: в первую очередь, это дефицит кислорода для дыхания

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Данил Даньянов
6 часов назад
Андрей, ок давай капитулируем, и будем платить пару десятков трилиардов долларов, которые мы не закроем последующие 200 лет... (если адекватно, то

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Андрей А
6 часов назад
Вот теперь то заживём! То чего НАМ не хватало!

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Иван Колупаев
6 часов назад
Павел, строительство высоток в России не прекращалось даже в святых 90-х 😏 в Москве башню Газпрома (150 м) построили в 1995 г. Ну а строительство первой

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Nil Venturi
6 часов назад
До 5 евро только у 3 стран. Где бОльшая часть Европы? Плюс Россия. Наверно, в Белоруссии ещё как у нас примерно. А что за проблема в Словении? 🤔 Почему

Инфографика: стоимость зарядки электромобиля в ЕвропеИнфографика: стоимость зарядки электромобиля в Европе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно