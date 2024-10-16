О мероприятии

Если попробовать разобраться, полезен кофе или вреден, ориентируясь на новостную ленту, есть риск сойти с ума. Информация будет попадаться прямо противоположная: кофе продлевает жизнь, и тут же — сокращает; кофе вызывает рак, и тут же — предотвращает; кофе улучшает память, и тут же — ухудшает. Как же дела обстоят на самом деле?

Что современная наука говорит об одном из самых популярных напитков всех времен и народов? Можно ли пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением? Сколько чашек в день нужно выпивать, а сколько — можно? Обезвоживает ли кофе? Можно ли запивать им лекарства… Обо всем этом и многом другом расскажет врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация