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Лекция
12+
Кофе: взгляд токсиколога

Участники мероприятия узнают, можно ли пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением.

ВДНХ
25 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Если попробовать разобраться, полезен кофе или вреден, ориентируясь на новостную ленту, есть риск сойти с ума. Информация будет попадаться прямо противоположная: кофе продлевает жизнь, и тут же — сокращает; кофе вызывает рак, и тут же — предотвращает; кофе улучшает память, и тут же — ухудшает. Как же дела обстоят на самом деле?

Что современная наука говорит об одном из самых популярных напитков всех времен и народов? Можно ли пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением? Сколько чашек в день нужно выпивать, а сколько — можно? Обезвоживает ли кофе? Можно ли запивать им лекарства… Обо всем этом и многом другом расскажет врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание
25
Пятница
Октябрь 2024
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

26 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# кофе
# медицина
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# CO2
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
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