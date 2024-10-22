О мероприятии

Биофотоника – междисциплинарная область науки, занимающаяся изучением живых систем с помощью света. На основе оптических методов создаются биосенсоры, носимые устройства для диагностики жизненно важных параметров и системы для помощи хирургам при проведении операций. Более того, светом можно воздействовать на организм человека и уничтожать или, наоборот, стимулировать определенные клетки. В клиническую практику активно внедряются приборы на основе технологий фотоники, от пульс-оксиметров для измерения насыщенности крови кислородом до систем навигации по хирургическому полю. Доктор физико-математических наук Евгений Ширшин расскажет про возможности, текущее состояние и перспективы биофотоники в медицине, с фокусом на технологии, активно развиваемые в России.

Расписание Проспект Вернадского, 96 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация