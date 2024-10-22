  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Биофотоника – новый инструмент в медицине

Слушатели узнают про возможности, текущее состояние и перспективы биофотоники в медицине.

Курилка Гутенберга
24 октября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Биофотоника – междисциплинарная область науки, занимающаяся изучением живых систем с помощью света. На основе оптических методов создаются биосенсоры, носимые устройства для диагностики жизненно важных параметров и системы для помощи хирургам при проведении операций. Более того, светом можно воздействовать на организм человека и уничтожать или, наоборот, стимулировать определенные клетки. В клиническую практику активно внедряются приборы на основе технологий фотоники, от пульс-оксиметров для измерения насыщенности крови кислородом до систем навигации по хирургическому полю. Доктор физико-математических наук Евгений Ширшин расскажет про возможности, текущее состояние и перспективы биофотоники в медицине, с фокусом на технологии, активно развиваемые в России.

Расписание
24
Четверг
Октябрь 2024
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

8 минут назад
Александр Речкин
2
# биофотоника
# медицина
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:29
Юлия Трепалина

Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников

В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.

Антропология
# благополучие
# Германия
# производительность труда
# работа
# рабочий график
Позавчера, 09:00
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
Вчера, 15:09
Елизавета Александрова

В нашей Галактике нашли самый мощный в истории микроквазар

Внимание ученых привлек объект, который расположен в Млечном Пути, но ведет себя точно так же, как активное ядро молодой галактики.

Астрономия
# квазары
# космос
# микроквазар
# черные дыры звездной массы
16 октября
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
Позавчера, 09:00
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
17 октября
Любовь

Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.

Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
# Чандра
# Черные дыры
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В МАИ научат искусственный интеллект определять урожайность земель

    6 минут назад

  2. Приложение для телереабилитации подберет лучшую схему восстановления после инсульта

    1 час назад

  3. Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

    3 часа назад

  4. Жизнь в высокогорье улучшила репродуктивные способности тибетских женщин

    Вчера, 22:01
Выбор редакции

Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»

Позавчера, 16:52

Последние комментарии

Вова Жиркин
13 минут назад
Иван, ну может да я старый пердун что на Википедии читаю)

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Sam Dowson
30 минут назад
Опять забыли дверь закрепить?

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбитеСпутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Алексей Романов
32 минуты назад
Про природу тоже не стоит забывать, что будет с планетой и природой ?!

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Zhe Sh
45 минут назад
Интересно, как так получается, что у тибетцев уровень гемоглобина ниже обычного, а захват кислорода из воздуха при этом сильно выше? Он у них

Жизнь в высокогорье улучшила репродуктивные способности тибетских женщинЖизнь в высокогорье улучшила репродуктивные способности тибетских женщин

Sergei Naumov
1 час назад
Британские учёные выяснили, что люди, подверженные более быстрой усталости - быстрее устают. Oh, wait, это не британские...

Люди с подвижной нервной системой быстрее устали от виртуальной средыЛюди с подвижной нервной системой быстрее устали от виртуальной среды

Анна Иванова
1 час назад
BELARUS, для того, чтобы переворот стал возможен, надо чтобы местные элиты уже настолько развалили и разворовали свою страну, что неразвалиться и не

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Анна Иванова
1 час назад
Вася, на другом конце люди без света, потому что терпят своих правителей-людоедов и автократов. Хватило бы ума и патриотизма, то зажили бы, как

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Анна Иванова
2 часа назад
Kasey, на какой это запад, если запад закрылся от русских денег?

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Анна Иванова
2 часа назад
Иван, монголия раздает? Каким образом?

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Анна Иванова
2 часа назад
Rishat, славный боец с нацистами, а почему ты в тылу до сих пор? Все самые настоящие бойцы без интернета в окопах сейчас. Так что лучше заткнись, чтоб

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Al Maple
2 часа назад
Это по сути не правильно назвать, он не стремится в верх, а в доль. Но очень классно строение, да 😊

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

aleksandr ershov
2 часа назад
Пришло время строить пирамиды

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Михаил Орлов
2 часа назад
Надежда, неправда ваша https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочкаПалеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

ALex Lirin
3 часа назад
"Ну все! Третья мировая не избежна! Воюем!" - сказало количество человек большее чем ноль прочитав этого человека. Страшно. Казалось бы с февраля 2022

Суперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут СШАСуперкомпьютер предсказал, где начнется третья мировая война и когда рухнут США

Sasha Best
3 часа назад
Всё это строительство для богачей, богачами, надеющихся на богатство и власть, а не на Бога и помощи бедным.

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Yelena T
3 часа назад
Уже строили зеркальные здания в США и люди жаловались на плавящиеся фасады здания, из-за отзеркаленных лучей солнца. А здесь и так пустыная, а что

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

BELARUS
3 часа назад
Вася, а вот тут не соглашусь. Лучше пусть арабские дяденьки жиру бесятся и вкладывают в такие проекты, чем американские, кстати из-за которых люди

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Надежда Коляда
3 часа назад
Приобрели форму тапочки. Тапка, тапочка – женский род.

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочкаПалеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Леонид Райкин
4 часа назад
Дмитрий, проект остается в первоначальном виде. "Пробные" 2,5 км будут построены до 2030 года. Всё остальное в позднейшее время.

Опубликован новый видеоотчет со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»Опубликован новый видеоотчет со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»

Алексей Крысь
5 часов назад
Я встретил путника; он шёл из стран далёких И мне сказал: вдали, где вечность сторожит Пустыни тишину, среди песков глубоких Обломок статуи

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно