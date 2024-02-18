Бердвотчинг как искусство наблюдения за птицами

О мероприятии

Наблюдения за птицами — великолепное хобби!

Во-первых, занимаясь им, вы находитесь на природе. Во-вторых, птицы красивы и разнообразны. В третьих, пение птиц — музыка, которую можно слушать бесконечно.

На лекции фотограф-анималист Ирина Кондратьева расскажет, каких птиц можно встретить в Ленинградской области, поделится своими наблюдениями и фототрофеями, а также расскажет, как фотографировать птиц.

Расписание ул. Стремянная, 20 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация