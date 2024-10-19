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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
6 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1366

Boeing впервые показала подводные испытания беспилотной субмарины Orca XLUUV

Оборонное подразделение компании Boeing сообщило, что новейший американский подводный беспилотник Orca XLUUV проплыл под водой в автономном режиме более двух часов.  

Сообщество
# Boeing
# беспилотники
# оружие
# США
# технологии
Orca XLUUV / © Boeing
Orca XLUUV / © Boeing

Orca XLUUV позиционируют как первый в своем классе подводный беспилотный корабль, который будут использовать для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и уничтожения кораблей потенциального противника.  

© Boeing

Подводная лодка оборудована дизель-электрической силовой установкой.

Максимальная скорость Orca XLUUV составляет 15 километров в час, а дальность хода —10 500 километров.

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# космические телескопы
# рентгеновские лучи
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