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Boeing впервые показала подводные испытания беспилотной субмарины Orca XLUUV
Оборонное подразделение компании Boeing сообщило, что новейший американский подводный беспилотник Orca XLUUV проплыл под водой в автономном режиме более двух часов.
Orca XLUUV позиционируют как первый в своем классе подводный беспилотный корабль, который будут использовать для разведки, разминирования, радиоэлектронной борьбы и уничтожения кораблей потенциального противника.
Подводная лодка оборудована дизель-электрической силовой установкой.
Максимальная скорость Orca XLUUV составляет 15 километров в час, а дальность хода —10 500 километров.
Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.
Сельскохозяйственным животным часто ставят вакцины, дают антибиотики и стимуляторы роста — все для того, чтобы они производили больше продуктов. У такой методики есть обратная сторона: скот начинает страдать дисбактериозом и снижением иммунитета. Решить проблему могут биологически активные добавки — например, Medusomyces Gisevi или чайный гриб. Ученые Пермского Политеха выявили наиболее оптимальные условия для его выращивания в промышленных условиях.
Международная группа биологов рассмотрела больше двух миллионов снимков с фотоловушек, расставленных в тропических лесах на трех континентах, чтобы изучить дневную и ночную активность местных животных. Анализ поведения более 80 видов показал, какие животные активны при свете Луны, а какие, напротив, лунофобы.
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Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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