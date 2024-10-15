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Олег Гончар
Олег Гончар
24 минуты назад
Рейтинг: +613
Посты: 1652

В Дубае показали концепты аэромобилей будущего

Сегодня многие компании по всему миру разрабатывают многочисленные проекты аэротакси, которые в ближайшем будущем смогут подняться в воздух и перевозить пассажиров, как в беспилотном режиме, так и с пилотом-водителем. Поэтому американский университет в Дубае провел конкурс дизайнерских работ на создание самого футуристического аэромобиля. Ниже представлены проекты победителей.

Сообщество
# дизайн
# концепты
# ОАЭ
# технологии
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Sahar Nami
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Sahar Nami
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Hanin Daryanavard 
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Hanin Daryanavard 
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Shahad Alhadid
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Shahad Alhadid
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Muhammad Yusupov
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Muhammad Yusupov
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Lina El Ouafi
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Lina El Ouafi
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Amna Shahdoor
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Amna Shahdoor
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Alexa Awad 
Победитель конкурса аэромобилей будущего, который провел американский университет в Дубае / © Alexa Awad 
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