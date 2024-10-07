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SpaceX получила разрешение лишь на один запуск Falcon 9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение на запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии аппарата Hera Европейского космического агентства к астероиду Диморф. Другие полеты этой ракеты все еще приостановлены.

Космический аппарат Hera внутри обтекателя полезной нагрузки ракеты Falcon 9 / © ESA

FAA отметило, что разрешение возобновить полеты Falcon 9 сделали исключительно для миссии Hera. Ее старт запланирован на 7 октября, в 17:52 по московскому времени.

Полеты Falcon 9 компании Илона Маск остановили из-за проблемы с двигателем верхней ступени, которую выявили при сходе с орбиты во время пилотируемого старта миссии Crew-9 на МКС 28 сентября 2024 года.

Европейский аппарат Hera отправится к астероиду Диморф, который в 2022 году подвергся намеренному столкновению с зондом DART. Целью было изучить возможности изменения орбиты небесного тела, угрожающего Земле, путем кинетического воздействия. Согласно плану миссии, Hera достигнет астероида в декабре 2026 года.