  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 465

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» во время удара по Израилю

Вечером 1 октября иранские военные нанесли удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы» — Исмаила Хании и Хасана Насраллы, — а также иранского генерала Аббаса Нилфорушана. По разным оценкам, Иран запустил от 200 до 500 ракет, при этом впервые использовал гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» вместе с баллистическими.

Сообщество
# «Фаттах-1»
# Иран
# оружие
# ракеты
Запуск ракеты «Фаттах-1» / © IRIB
Запуск ракеты «Фаттах-1» / © IRIB

Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило, что гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» уничтожили израильские комплексы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3, а также поразили военные базы. Об этом же написало иранское государственное агентство IRIB.

© Real Global News

Специалисты Воздушно-космических сил КСИР впервые представили «Фаттах-1» 6 июня 2023 года.

По словам разработчиков, эта ракета имеет дальность полета 1400 километров, максимальную скорость М=14 (число Маха) и может обойти самые передовые системы противоракетной обороны США и Израиля, в том числе «Железный купол».

Гиперзвуковая ракета «Фаттах-1» / © IRNA
Гиперзвуковая ракета «Фаттах-1» / © IRNA
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Окт
600
Конституциональная антропология
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Окт
200
Как мы изучаем мозг динозавра
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Российская частная космонавтика: 10 лет на орбите
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Жемчужины Азиатской Фауны в коллекции Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
04 Окт
1200
Темная сторона Вселенной: что мы о ней знаем, а о чем лишь догадываемся
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
1000
Иерархия и прогресс: от обезьяны к человеку
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Древнерусская буквица: средневековый книжный орнамент
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
05 Окт
1000
Беседа о мышлении
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Термофильные археи — микробы, которые зажигают сердца
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:11
Полина Меньшова

Люди восприняли ноль как число, а не как «ничто»

Натуральные, или счетные, числа обозначают количество чего-либо или порядковый номер предмета относительно других. Ноль, не относящийся к натуральным числам, кодирует пустоту, отсутствие каких бы то ни было предметов. Однако человеческий мозг реагирует на него как на очень маленькое число, обнаружили ученые из Германии.

Психология
# активность головного мозга
# математика
# ноль
# числа
Вчера, 07:39
Полина Меньшова

Психологи проверили анекдот «Пессимисты всегда либо правы, либо приятно удивлены»

Известный анекдот гласит, что «пессимистом быть прекрасно», так как всегда испытываешь приятные ощущения: то радость от неожиданно хороших событий, то удовлетворение от того, что верно «предсказал» плохие. Израильские ученые проверили, действительно ли чувство собственной правоты может избавить от негативных эмоций.

Психология
# ожидания
# оптимизм
# пессимизм
# удовлетворение
Вчера, 12:37
Василий Парфенов

Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.

Космонавтика
# NASA
# МКС
# Роскосмос
# США
# утечка воздуха
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
28 сентября
Любовь

Ученые оживили древнее семя растения, упомянутого в Библии

Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.

Биология
# ботаника
# деревья
# радиоуглеродный анализ
# растения
28 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Уголь вместо нефтепродуктов и урана: белорусские ученые рассказали о топливе будущего

Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.

Unitsky String Technologies Inc.
# биоэнергетика
# топливо будущего
# углеводороды
# уголь
# энергетика
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Один из видов рака предложили не называть раком

    3 часа назад

  2. Одно изменение в речи помогло человеку лучше общаться с собакой

    Вчера, 21:01

  3. На поверхности крупнейшего спутника Плутона нашли диоксид углерода и пероксид водорода

    Вчера, 18:00

  4. Астрономы нашли экзопланету у ближайшей к нам одиночной звезды

    Вчера, 15:00
Выбор редакции

Непростой выбор: кто построит модульную АЭС для Армении

22 сентября

Последние комментарии

Руслан Хайритдинов
2 часа назад
Иван, да. Техника на уровне. Признаю. Но давай ка, деточка подождем. А то что ты рано петушканчик скалишься, и, вызываешь у меня неприязнь, хотя до

Опубликован первый снимок истребителя F-35, оснащенного противокорабельными ракетами большой дальностиОпубликован первый снимок истребителя F-35, оснащенного противокорабельными ракетами большой дальности

Евгений Кушнаренко
7 часов назад
Гена, Вряд ли дождётесь. Думаю, что МТУСИ - это какие-то совковые тёти и дяди, которые слыхом не слыхали, что происходит за пределами их "института"

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучаниеВ МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

Евгений Кушнаренко
7 часов назад
Christian, Этот 1-й пресет я позаимствовал у чела по имени Dietmar, на форуме: https://forums.stereotool.com/viewtopic.php?t=7087 1)

В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучаниеВ МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание

Sebastjan Pereyro
12 часов назад
Струнный транспорт - тупиковая идея. Основных причин, которые принципиально не могут быть решены в этом типе транспорта - пять: 1. Невозможность

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материкомБелорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

Sebastjan Pereyro
12 часов назад
Струнный транспорт А.Э.Уницкого - тупиковая идея. Основных причин, которые принципиально не могут быть решены в этом типе транспорта - пять: 1.

Белорусские ученые рассказали, как улучшить транспортную систему ИндииБелорусские ученые рассказали, как улучшить транспортную систему Индии

Иван Колупаев
12 часов назад
Uber, ну это был не мой план. И даже не план Березина. Свое видение "конца сво" я набросал. Есть конечно еще один вариант, но его озвучивать я не стану.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Хасанов
13 часов назад
Жители Германии поинтересовались бы историей местности, на которой они живут. Например, периодом 14-17 веков, в которых был миниледниковый период.

Почти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климатаПочти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климата

Evgeny
13 часов назад
40 процентов полоумных это многовато!

Почти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климатаПочти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климата

Maxim Ivanov
14 часов назад
Это типо прикол, да?

Почти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климатаПочти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климата

baptist Баптист
16 часов назад
Ну да ну да, так мы и поверили, халтурный фотомонтаж даже звёзд не сделали, мы то знаем что земля плоская 😂

Опубликованы снимки, сделанные во время первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос Polaris DawnОпубликованы снимки, сделанные во время первой коммерческой миссии с выходом в открытый космос Polaris Dawn

Алексей brainstorminq
16 часов назад
Жители России предпочитают не струнный транспорт, а тот, который подвозит к подъезду от супермаркета. Поскольку 60 - 70% землян весьма простые, и их

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материкомБелорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

Kareen Hlekk
17 часов назад
Хайрулло, и ледовую, и вообще морские условия. Пусть узнают, сколько стоит обслуживание морских буровых платформ в Охотском море)))

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материкомБелорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

Kareen Hlekk
17 часов назад
Vlad, ну до этого узкого место сначала надо ещё добраться хоть по материку, по Дальневосточной тайге, хоть по Сахалину. Времени поспать было бы

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материкомБелорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

Иван Колупаев
17 часов назад
Uber, можно посмотреть как действует Израиль. Там судя по последним событиям была и тщательная подготовка и разведка и даже организовано алиби.

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Uber Cynic
17 часов назад
Иван, есть ли у вас план мистер фикс? 😉 так всё и было задумано с самого начала сво когда заходили 200 тыс группировкой? или "блицкриг" несколько не

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Nikolai Zhiltsov
17 часов назад
По-моему, это как раз наоборот демонстрация высочайшего уровня профессионализма.

Американцы обвинили российского летчика в непрофессионализме Американцы обвинили российского летчика в непрофессионализме 

Uber Cynic
18 часов назад
Иван, благодарю вас за ответ. эта ветка несколько прояснила вопрос. "затягивание и обострение" (вы) vs "глубокое наступление и капитуляция" (автор)...

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Дмитрий Kuрueнко
18 часов назад
Сколько весит?

В Китае показали скафандр для пилотируемой миссии на ЛунуВ Китае показали скафандр для пилотируемой миссии на Луну

Илья Кучеров
18 часов назад
"Реклама как средство созыва под стяги.."- да . Во первых не " охлаждающая , а " светоотражающая" . Во вторых охлаждение достигается испарением

Создана краска, охлаждающая автомобили в жаруСоздана краска, охлаждающая автомобили в жару

Алексей Семенюк
19 часов назад
Этого товарища вся Беларусь знает. Неоднократно выходили статьи разоблачающие его махинации. Они уже лет 30 все чтото планируют: какието

Белорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материкомБелорусские инженеры рассказали, как соединить Сахалин с материком

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно