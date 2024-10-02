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Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» во время удара по Израилю

Вечером 1 октября иранские военные нанесли удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы» — Исмаила Хании и Хасана Насраллы, — а также иранского генерала Аббаса Нилфорушана. По разным оценкам, Иран запустил от 200 до 500 ракет, при этом впервые использовал гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» вместе с баллистическими.

Запуск ракеты «Фаттах-1» / © IRIB

Информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщило, что гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» уничтожили израильские комплексы противоракетной обороны Arrow-2 и Arrow-3, а также поразили военные базы. Об этом же написало иранское государственное агентство IRIB.



© Real Global News

Специалисты Воздушно-космических сил КСИР впервые представили «Фаттах-1» 6 июня 2023 года.

По словам разработчиков, эта ракета имеет дальность полета 1400 километров, максимальную скорость М=14 (число Маха) и может обойти самые передовые системы противоракетной обороны США и Израиля, в том числе «Железный купол».

Гиперзвуковая ракета «Фаттах-1» / © IRNA