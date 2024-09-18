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Китай обошел США по росту числа сверхбогачей

По последним данным, представленным компаниями New World Wealth и Henley & Partners, за последние 10 лет численно сверхбогатых людей в мире значительно увеличилось, а лидером по темпам прироста стал Китай.

Сотрудница банка пересчитывают наличные юани / © Getty Images

Число центимиллионеров (людей, обладающих активами более 100 миллионов долларов США) за последние10 лет выросло на 54% — до 29 350 человек, из которых 2350 проживают в Китае.

Число центимиллионеров в КНР увеличилось на 108%, что превзошло показатели США, где сверхбогатых людей за тот же стало больше на 81%.