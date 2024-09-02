Астрофотограф запечатлел комету 13P/Ольберса и галактику Черный Глаз

Комета 13P/Ольберса и галактика Черный Глаз / © Greg Meyer

Комета 13P/Ольберса сейчас летит в глубины Солнечной системы, но ее все еще можно заметить в бинокль или в небольшой телескоп. Двадцатого июля она приблизилась к Земле на максимально близкое расстояние в 283 миллиона километров. Следующее подобное сближение с нашей планетой произойдет только в 2094 году.

Спиральная галактика M64, или Черный Глаз, которую запечатлел на снимке Грег Мейер, расположена на расстоянии примерно 17 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Волосы Вероники. Одна из главных особенностей — разное направление вращения «внутренностей» галактики. Так, газопылевой диск во внутренней ее части вращается в противоположную сторону относительно вращения звезд и газа на его периферии. Как предполагают ученые, это произошло из-за слияния двух или более галактик, сформировавших M64.