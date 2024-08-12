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Новые роботы-трансформеры помогут в строительстве мест обитания в космосе

Инженеры из Университета штата Северная Каролина (США) создали пластиковую кубическую конструкцию, которая может трансформироваться более чем в 1000 конфигураций, задействуя активные двигатели.

Роботы-трансформеры / © NC State University

Недавно созданный робот предлагает более эффективный способ отправки сборочных конструкций в космос, где он затем может «трансформироваться» для выполнения различных задач, включая переноску груза.

Трансформирующиеся боты состоят из 36 полых пластиковых кубов, напечатанных на 3D-принтере и собранных с вращающимися шарнирами. Некоторые шарниры закреплены металлическими штифтами, а другие активируются беспроводным способом с помощью двигателя. Исследователи смогли трансформировать роботизированные структуры в различные формы — от туннелей и мостов до многоэтажных сооружений.

В процессе изменения формы боты-трансформеры способны двигаться вперед, назад и вбок. Они могут относительно быстро перейти из плоского или полностью открытого состояния в коробчатый куб большего размера либо полностью закрытую структуру. Кроме того, боты могут переносить груз, примерно в три раза превышающий собственный вес, и подниматься по наклонной поверхности.