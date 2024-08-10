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Virgin Galactic рассказала о будущем своих космопланов
Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона раскрыла планы по коммерческой эксплуатации космопланов Delta Class.
Главный финансовый директор компании Даг Аренс во время недавней презентации сообщил, что в первые годы после начала коммерческой эксплуатации двух новых космических самолетов Delta Class Virgin Galactic сможет выполнять до 125 полетов в год.
Когда же число космопланов Delta Class вырастет до четырех, Virgin Galactic сможет ежегодно проводить по 275 полетов, получая доход в размере 990 миллионов долларов США.
Правда, пока это лишь прогнозы, так как Virgin Galactic лишь недавно построила завод для производства Delta. Начало их коммерческой эксплуатации наметили на 2026 год. До этого момента компании нужно построить космопланы, провести испытания и получить разрешения для их использования.
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