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Virgin Galactic рассказала о будущем своих космопланов

Силуэт космоплана Delta Class / © Virgin Galactic

Главный финансовый директор компании Даг Аренс во время недавней презентации сообщил, что в первые годы после начала коммерческой эксплуатации двух новых космических самолетов Delta Class Virgin Galactic сможет выполнять до 125 полетов в год.

© Virgin Galactic

Когда же число космопланов Delta Class вырастет до четырех, Virgin Galactic сможет ежегодно проводить по 275 полетов, получая доход в размере 990 миллионов долларов США.

Правда, пока это лишь прогнозы, так как Virgin Galactic лишь недавно построила завод для производства Delta. Начало их коммерческой эксплуатации наметили на 2026 год. До этого момента компании нужно построить космопланы, провести испытания и получить разрешения для их использования.