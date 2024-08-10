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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
12 минут назад
Рейтинг: +911
Посты: 1724

Virgin Galactic рассказала о будущем своих космопланов

Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона раскрыла планы по коммерческой эксплуатации космопланов Delta Class.

Сообщество
# Delta Class
# Virgin Galactic
# Туризм
Силуэт космоплана Delta Class / © Virgin Galactic
Силуэт космоплана Delta Class / © Virgin Galactic

Главный финансовый директор компании Даг Аренс во время недавней презентации сообщил, что в первые годы после начала коммерческой эксплуатации двух новых космических самолетов Delta Class Virgin Galactic сможет выполнять до 125 полетов в год.

© Virgin Galactic

Когда же число космопланов Delta Class вырастет до четырех, Virgin Galactic сможет ежегодно проводить по 275 полетов, получая доход в размере 990 миллионов долларов США.

Правда, пока это лишь прогнозы, так как Virgin Galactic лишь недавно построила завод для производства Delta. Начало их коммерческой эксплуатации наметили на 2026 год. До этого момента компании нужно построить космопланы, провести испытания и получить разрешения для их использования. 

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Vlad Ok
2 часа назад
Vanya, меня скорее интересует прогнозируемая дальность этого аппарата. Если они хотят за линию кармана а там можно топить на ракетном и 10 мах :) то

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vanya By
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Vanya By
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Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vlad Ok
4 часа назад
Анатолий, миг 41 за линию кармана не улетит. Он не ракетоплан :)

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Vlad Ok
4 часа назад
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Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Yaroslavs Lihacs
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13 часов назад
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