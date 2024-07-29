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На Гавайях установили гигантский генератор волновой энергии

Ирландская компания Ocean Energy установила буй — преобразователь волновой энергии OE-35 на испытательном полигоне волновой энергии ВМС США у побережья острова Оаху. Вскоре его подключат к электросети Гавайских островов.

Буй-преобразователь волновой энергии OE-35 / © OceanEnergy

Конструкция OE-35 имеет внушительные размеры (38 на 18 метров), осадку в 9,4 метра и общую массу 826 тонн.

Во время испытаний установка работала на пониженной мощности в 500 киловатт, но специалисты заявили, что она имеет потенциальную мощность до 1,25 мегаватта.

Буй-преобразователь волновой энергии OE-35 / © OceanEnergy

OE-35 использует воздушную турбину низкого давления, которая непрерывно вращается в одном направлении вне зависимости от воздушного потока. Другими словами, когда волна сжимает воздух в трех камерах внутри буя, турбина вращается.

Затем воздух расширяется, и поток меняет направление, но турбина продолжает вращаться в том же направлении. Это устраняет необходимость в сложных механизмах и клапанах для работы с двунаправленным воздушным потоком.

© OceanEnergy

Это не самый эффективный способ генерации электроэнергии, поскольку лопасти турбины имеют более высокий коэффициент сопротивления, чем обычные турбины. Тем не менее она работает достаточно хорошо, так что дочерняя компания Ocean Energy Group Ireland рассчитывает вскоре ввести OE-35 в эксплуатацию. Систему подключат подводным кабелем к электросети штата.