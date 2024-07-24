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Подержанные электромобили Xiaomi оказались дороже новых

Первый электромобиль Xiaomi SU7, который официально представили ​​28 марта 2024 года, буквально за сутки собрал почти 90 тысяч заявок на предзаказ. Спрос на него продолжает расти. Однако покупатели не хотят стоять в очереди, поскольку китайское предприятие способно выпускать по 9000 машин в месяц, и готовы переплачивать более 10% за подержанные электромобили.

Новые электромобили Xiaomi SU7 / © Xiaomi

Как сообщил портал CarNewsChina, новый седан Xiaomi SU7 Founders Edition с завода стоит 41,5 тысячи долларов, а этот же электромобиль с пробегом около двух тысяч километров легко уходит на вторичном рынке за 46 тысяч долларов, то есть на 10-13% дороже.

Xiaomi SU7 представляет собой более доступный аналог Tesla Model S и Porsche Taycan.