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Спутники зафиксировали странную активность на китайской верфи

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности (ЦНАБ) Том Шугарт, используя спутниковые снимки компании Planet Labs, заметил странную активность четырех крановых барж на китайской верфи Учан, где строятся подводные лодки и другие военные суда.

Странная активность четырех крановых барж на китайской верфи Учан / © Planet Labs

Шугарт предполагает, что на верфи, где производятся подводные лодки класса «Юань» Type 039A, которые считаются самыми современными дизель-электрическими подлодками, находящимися на вооружении Народно-освободительной армии Китая, могла произойти авария.

Изучив спутниковые снимки с 12 по 17 июня, Шугарт заметил, что в том, месте, где ранее в мае, находилась подводная лодка, в июне сгруппировался кластер из четырех крановых барж. Над чем работают краны не понятно, возможно, они поднимают на поверхность военное судно.