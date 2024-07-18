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SpaceX показала концепт аппарата для свода МКС с орбиты

Космическая компания Илона Маска опубликовала в социальной сети Х первое изображение аппарата, который предназначен для безопасного сведения с орбиты Международной космической станции (МКС) после окончания срока ее эксплуатации.

Концепт аппарата SpaceX для свода МКС с орбиты / © SpaceX

Напомню, что в конце июня 2024 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало SpaceX для разработки и создания космического корабля (US Deorbit Vehicle), который поставит на МКС крест. Стоимость контракта составит до 843 миллионов долларов, не считая затрат на запуск.

Космический корабль (US Deorbit Vehicle) SpaceX, представленный в концепте, напоминает модернизированный аппарат Dragon, на котором астронавты летают на МКС.