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Аппарат SpaceX сведет МКС с орбиты
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию Илона Маска для разработки и создания космического корабля (US Deorbit Vehicle), предназначенного для безопасного сведения с орбиты Международной космической станции после окончания срока ее эксплуатации.
Стоимость контракта составит до 843 миллионов долларов, не считая затрат на запуск.
По состоянию на сегодняшний день известно, что МКС прослужит как минимум до 2030 года. Хотя некоторые представители NASA заявили, что станция потенциально может продолжать работать и после этой даты. Все будет зависеть от того, на каком этапе в 2030 году будут находится проекты коммерческих космических станций, таких, как Axiom, Orbital Reef и Sierra Space.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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