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Аппарат SpaceX сведет МКС с орбиты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию Илона Маска для разработки и создания космического корабля (US Deorbit Vehicle), предназначенного для безопасного сведения с орбиты Международной космической станции после окончания срока ее эксплуатации.

Международная космическая станция, сфотографированная с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour / © NASA

Стоимость контракта составит до 843 миллионов долларов, не считая затрат на запуск.

По состоянию на сегодняшний день известно, что МКС прослужит как минимум до 2030 года. Хотя некоторые представители NASA заявили, что станция потенциально может продолжать работать и после этой даты. Все будет зависеть от того, на каком этапе в 2030 году будут находится проекты коммерческих космических станций, таких, как ​​Axiom, Orbital Reef и Sierra Space.