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Первый пилотируемый полет корабля CST-100 Starliner к МКС снова отложили

Корпорация Boeing сообщила, что запуск к Международной космической станции первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner в очередной раз отложили. Он состоится не ранее 21 мая.

Вид сверху на космический корабль Starliner и ракету Atlas V / © Boeing

Запуск многоразового космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing должен был состояться 6 мая, однако его отменили за два часа до старта. Инженеры United Launch Alliance (ULA) выявили технические неисправности с кислородным клапаном верхней ступени ракеты Atlas V, который гудел и вызвал вибрацию, заставив специалистов усомниться в безопасности миссии.

Позже инженеры решили не чинить клапан, а полностью его заменить. Поэтому ракету отправили в сборочный цех, а запуск перенесли на 17 мая.

Однако 14 мая инженеры обнаружили небольшую утечку гелия в сервисном модуле Starliner, старт корабля снова перенесли — на этот раз на 21 мая.

Беспилотный Starliner уже дважды летал к МКС. Но в декабре 2019 года из-за некорректной работы двигателей он не смог состыковаться с орбитальной станцией и досрочно вернулся на Землю. Затем, в мае 2022-го, миссию Starliner, хоть и не без некоторых проблем, признали успешной.