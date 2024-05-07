Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самую глубокую в мире голубую дыру обнаружили у побережья Мексики

Океанологи с помощью подводных беспилотных аппаратов изучили голубую впадину под названием Таам Джа, расположенную в крупном заливе Четумаль у побережья Юкатана в Карибском море. Ученые пришли к выводу, что это самая глубокая голубая дыра из когда-либо обнаруженных.

Голубая впадина / © Eduardo Carrasco

Как сообщило издание Daily Mail, глубина Таам Джа составляет по меньшей мере 420 метров (хотя это не окончательная глубина, а лишь та, до которой добрались исследователи). Значит, впадина более чем на 100 метров глубже прежнего лидера — Драконьей дыры, или Саньша Юнле (Sansha Yongle), в Южно-Китайском море (301 метр).

Исследование, проведенное в 2023 году, показало, что глубина впадины составляла 274 метра; сейчас известно, что она имеет глубину более 420 метров / © Alcérreca-Huerta et al., Front. Mar. Sci. 2023

Таам Джа представляет собой подводную карстовую пещеру, которая заполнена водой и находится ниже уровня моря.

Голубые дыры, подобные Таам Джа, получили свое название из-за контраста между темно-синей водой карстовых воронок и светлым океаном вокруг них.