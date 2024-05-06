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DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в будущее» превратили в электромобиль

Американское ателье Lynx Motors преобразило знаменитый автомобиль DeLorean DMC-12 из киносаги «Назад в будущее» в уникальный электромобиль, который выпустят лимитированной серией в 100 штук.

Электромобиль DeLorean DMC-12 / © Lynx Motors

Обновленный DeLorean DMC-12 способен разогнаться до ста километров в час за четыре секунды и сможет проехать 400 километров без подзарядки.

Электромобиль DeLorean DMC-12 / © Lynx Motors

Электромобиль DeLorean DMC-12 / © Lynx Motors

Салон DeLorean DMC-12 подвергся основательному тюнингу: переднюю панель теперь занимают два экрана, заменены кресла и руль, а в отделке использованы кожа и карбон.

Электромобиль DeLorean DMC-12 / © Lynx Motors