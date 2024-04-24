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Tesla может начать продажи робота-гуманоида Optimus уже в 2025 году

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск объявил, что автопроизводитель может начать продавать своего человекоподобного робота Optimus уже в следующем году. При этом Tesla планирует начать использование робота на собственном производстве до конца текущего года.

Робот Optimus / © Tesla

Маск считает, что в будущем у каждого дома появится робот Tesla Optimus, который возьмет на себя выполнение рутинных задач, а также заменит людей на ряде производств.

Несколько месяцев назад Tesla представила «Optimus Gen 2», новое поколение своего робота-гуманоида, который может передвигаться на 30% быстрее, чем предыдущие модели, умеет приседать и лучше сохранять баланс. Помимо этого, Optimus научился аккуратно брать пальцами куриные яйца, не раздавив скорлупы, то есть теперь робот может обращаться с хрупкими объектами.