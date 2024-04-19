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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
13 минут назад
Рейтинг: +301
Посты: 163

ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае

По информации от Минобороны России, катастрофа с самолетом ТУ-22М3 Воздушно-космических сил России произошла в Ставропольском крае после успешного выполнения поставленной задачи и возвращения на базу.

Сообщество
# авиация
# ВКС России
# крушения
# ЧП
Фото: соцсети. Автор неизвестен. 
Фото: соцсети. Автор неизвестен. 

После нештатной ситуации, лётчики катапультировались. В настоящее время проводятся поисковые операции для обнаружения одного из членов экипажа. 

Самолёт был без боекомплекта, упал в безлюдной местности, не причинив ущерба. По предварительным оценкам, причиной аварии стала техническая неисправность.

Видео: соцсети. Автор неизвестен. 

Они живы, сейчас везем в больницу. На место происшествия выехали все необходимые службы.

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# JetZero
# авиалайнер
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# летающее крыло
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