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ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае

По информации от Минобороны России, катастрофа с самолетом ТУ-22М3 Воздушно-космических сил России произошла в Ставропольском крае после успешного выполнения поставленной задачи и возвращения на базу.

Фото: соцсети. Автор неизвестен.

После нештатной ситуации, лётчики катапультировались. В настоящее время проводятся поисковые операции для обнаружения одного из членов экипажа.

Самолёт был без боекомплекта, упал в безлюдной местности, не причинив ущерба. По предварительным оценкам, причиной аварии стала техническая неисправность.

Видео: соцсети. Автор неизвестен.

Они живы, сейчас везем в больницу. На место происшествия выехали все необходимые службы.