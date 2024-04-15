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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
7 минут назад
Рейтинг: +543
Посты: 1174

В Ираке решили преобразовать мечеть аль-Рахман в культурный центр

Правительство Ирака взялось за мечеть аль-Рахман в центре Багдада — монументальный проект Саддама Хусейна, который так и не был завершен и вот уже более 20 лет стоит недостроенным. 

Сообщество
# Ирак
# строительство
# технологии
Проект преобразования мечети аль-Рахман / ©  Iraq Projects
Проект преобразования мечети аль-Рахман / ©  Iraq Projects

Правительство ближневосточной страны опубликовало планы по преобразованию багдадской мечети в крупнейший культурный центр в мире, окруженный лесом, полным многолетних деревьев. Проект включает в себя три небоскреба, пятизвездочный отель, кафе, рестораны, оздоровительный клуб и парковку.

Проект преобразования мечети аль-Рахман / © Iraq Projects
Проект преобразования мечети аль-Рахман / © Iraq Projects
Проект преобразования мечети аль-Разман / © Iraq Projects
Проект преобразования мечети аль-Разман / © Iraq Projects
Недостроенная мечеть аль-Рахман / © Iraq Projects
Недостроенная мечеть аль-Рахман / © Iraq Projects
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