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Слоны чуть не растоптали камеру, но фотографу удалось сделать идеальный снимок
Фотограф дикой природы Ярин Кляйн (Yarin Klein) разместил свою камеру, подключенную к пульту дистанционного управления, рядом с огромным стадом слонов в национальном парке Амбосели в Кении.
Кляйн установил на земле фотокамеру, понимая, что в любой момент ее могло растоптать стадо животных. Риск оправдался, когда фотограф увидел потрясающие снимки слонов, сделанные крупным планом.
Фото опубликованы в социальных сетях Кляйна.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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