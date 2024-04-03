Ученые нашли Бэмби: в Южной Америке обнаружен новый вид миниатюрных оленей

Pudella carlae / © Guillermo D’Elía

В ходе полевых исследований команда ученых под руководством Хавьера Баррио и Гильермо Д’Элиа изучала один из двух известных науке видов крошечных оленей, известных как пуду. В зависимости от среды обитания этих оленей разделяют на южных и северных. Особи, за которыми наблюдали исследователи отличались от других северных пуду, поэтому ученые провели морфологический анализ и генетические тесты, обнаружив различия в ДНК и отличия в размерах жвиотных.

Результаты исследования показали, что олени, которых ранее считали северными пуду, на самом деле являлись двумя отдельными видами, причем один из них ранее не был известен науке. Новый вид миниатюрных оленей назвали Pudella carlae. Они обладают более светлыми ушами и мехом на теле. Их масса тела составляет всего от семи до девяти килограммов, примерно столько же, сколько весит такса, а в холке они достигают лишь 43 сантиметров.