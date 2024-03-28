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Mars Express совершил 25-тысячный виток на орбите Марса и прислал великолепный снимок
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение Красной планеты, которое орбитальный аппарат Mars Express сделал во время юбилейного витка вокруг Марса. На снимке запечатлена провинция Фарсида со своими знаменитыми супервулканами, а также спутник Марса — Фобос.
Mars Express, который работает на орбите вокруг Красной планеты с конца 2003 года, 19 октября прошлого года совершил 25-тысячный виток вокруг Красной планеты, однако изображение, сделанное в честь этого юбилейного события, ESA опубликовало только 27 марта 2024 года.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
Международный союз геологических наук решительно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Термин, который активно обсуждали 15 лет, останется неформальным.
Более быстрое таяние ледников в Гренландии и Антарктике могло стать причиной, по которой сильнее снизилась угловая скорость Земли. Из-за этого необходимость вычесть високосную секунду может потребоваться на три года позже.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
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