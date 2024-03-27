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Создана самая быстрая камера в мире, делающая 156,3 триллиона кадров в секунду
Инженеры из Национального научно-исследовательского института Университета Квебека в Канаде создали сверхбыструю камеру, которая может делать снимки со скоростью до 156,3 триллиона кадров в секунду.
Камера получила название SCARF, что означает «фемтофотография в реальном времени с кодированной апертурой». Устройство способно запечатлевать такие моменты, как сверхбыстрое размагничивание металлического сплава, механика ударных волн в живых клетках или материи и многое другое. Новая технология пригодится в физике, биологии, химии, материаловедении и разработке эффективных фармацевтических препаратов.
SCARF работает путем создания «чирпирующего» ультракороткого лазерного импульса, который проходит через объект камеры. Она фиксирует весь проходящий свет спектра, позволяя импульсу инкапсулировать его трансформацию за чрезвычайно короткий промежуток времени. В результате отдельные пиксели камеры, использующей устройство с зарядовой связью (CCD), получают скорость кодирования полной последовательности до 156,3 терагерца.
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