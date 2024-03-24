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Американские военные допустили, что Китай может атаковать их из космоса

Бригадный генерал Космических сил США Энтони Масталир (Anthony Mastalir) выразил опасения о том, что Китай может использовать окололунное пространство для нанесения ударов по американским спутникам.

Китайская ракета Long March-2F отправляется в космос / © Pedro Pardo / AFP / Getty Images

Несмотря на лунную гонку между Китаем и США, американские Космические силы, по мнению Масталира, по-прежнему сосредоточены на земных конфликтах. Однако военный допустил, что КНР может перестать соблюдать договор о космосе, который потребует от всех стран использовать космическое пространство только в мирных целях.

«С военной точки зрения меня интересует, существуют ли векторы нападения, которые мы не учли или которые нам необходимо рассмотреть», — заявил Масталир.

Он назвал две основные области, вызывающие обеспокоенность. Первая находится за пределами геостационарной орбиты, где расположены многие спутники, а вторая — это окололунное пространство. Учитывая количество спутников на орбите, которые выполняют разные задачи, вполне логично беспокоиться об их сохранности.

Присутствие Китая на Луне может дать ему потенциальную возможность для нового вектора атаки на околоземную орбиту, утверждает Масталир.