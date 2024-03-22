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Илон Маск рассказал, как слепые смогут видеть

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х сообщил, что его компания Neuralink разрабатывает имплантат Blindsight, который позволит слепым от рождения людям обрести зрение.

Логотип компании Neuralink / © Neuralink

Новое устройство под названием Blindsight специалисты компании уже испытывают на обезьянах. На первых этапах чип будет транслировать изображение низкого качества, но в итоге разрешение достигнет уровня нормального человеческого зрения.

«Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», — отметил Маск.