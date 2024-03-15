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Китайская ракета не смогла вывести спутники на лунную орбиту

Аэрокосмическая научно-техническая корпорация Китая (CASC) сообщила, что после запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-2В» (Long March-2C) с двумя спутниками произошла аномалия.

Старт ракеты «Чанчжэн-2В» / © CASC

В минувшую среду, 13 марта, в 15:51 по московскому времени, с космодрома Сичан в провинции Сычуань стартовала ракета «Чанчжэн-2В» с двумя спутниками DRO-A и DRO-B. Они были созданы для тестирования новой технологии лунной навигации.



В полете у разгонного блока «Юаньчжэн-1S» возникло отклонение от нормы, в результате чего спутники не смогли точно выйти на заданную орбиту.

© CASC

Это был первый аварийный запуск носителя серии «Чанчжэн» за долгое время. Последний неудачный старт состоялся в апреле 2020 года.