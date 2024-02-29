Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» запечатлел одинокую галактику NGC 1559

Астрономы, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), представили новое изображение галактики NGC 1559, которая находится примерно в 35 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Сетка.

Галактика NGC 1559 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy, J. Lee and the PHANGS Team

Спиральная галактика с перемычкой NGC 1559 считается одиноким объектом, так как она не имеет близких соседей и не является частью каких-либо звездных скоплений. Однако NGC 1559 все равно весьма интересный объект для астрономов.

В спиральных рукавах NGC 1559 находится множество регионов активного звездообразования, в галактике часто вспыхивают сверхновые. За последние 40 лет астрономы зафиксировали там четыре таких события.