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«Джеймс Уэбб» запечатлел одинокую галактику NGC 1559
Астрономы, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), представили новое изображение галактики NGC 1559, которая находится примерно в 35 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Сетка.
Спиральная галактика с перемычкой NGC 1559 считается одиноким объектом, так как она не имеет близких соседей и не является частью каких-либо звездных скоплений. Однако NGC 1559 все равно весьма интересный объект для астрономов.
В спиральных рукавах NGC 1559 находится множество регионов активного звездообразования, в галактике часто вспыхивают сверхновые. За последние 40 лет астрономы зафиксировали там четыре таких события.
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