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В Италии построят самый длинный подвесной мост в мире
Власти Италии собираются воплотить в жизнь так называемый тысячелетний план по строительству самого длинного в мире подвесного моста. Он пройдет через Мессинский пролив, соединив материковую часть страны с островом Сицилия.
Длина моста, который возведут над тонкой полоской моря между «носком» итальянского «сапога» в Калабрии и сицилийским мегаполисом Мессина, составит примерно 3300 метров, что сделает его самым длинным подвесным мостом в мире. По длине он превзойдет автомобильный подвесной мост Чанаккале в Турции, который достигает 2023 метров.
Экологи, да и многие архитекторы скептически отнеслись к этому плану, поскольку регион строительства чрезвычайно подвержен землетрясениям. Но министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что, несмотря на все риски и сомнения, самый длинный подвесной мост в мире все же возведут. На проект придется потратить 15 лет, а его бюджет составит не менее 12 миллиардов евро.
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