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Solar Orbiter показал всплеск солнечной активности
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимки Солнца, которые получил автоматический космический аппарат Solar Orbiter с разницей в два года. Изображения демонстрируют процесс увеличения активности нашей звезды.
Снимки, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне, наглядно показывают рост солнечной активности. Если в 2021 году Солнце было относительно спокойным, то к концу 2023 года ситуация радикально изменилась. Возникло множество ярких вспышек, темных солнечных пятен, петель плазмы и вихрей горячего газа.
Звезда подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности. Ранее исследователи считали, что пик активности Солнца настанет в 2025 году, но сейчас она нарастает примерно в полтора раза быстрее прогнозируемой, поэтому ожидать пика можно уже в этом году. Такая активность влечет за собой увеличение числа магнитных бурь: в 2024-м их ожидается как минимум 50.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
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Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
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