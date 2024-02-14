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Solar Orbiter показал всплеск солнечной активности

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимки Солнца, которые получил автоматический космический аппарат Solar Orbiter с разницей в два года. Изображения демонстрируют процесс увеличения активности нашей звезды.

Солнечная активность в феврале 2021 года / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team After ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team

Снимки, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне, наглядно показывают рост солнечной активности. Если в 2021 году Солнце было относительно спокойным, то к концу 2023 года ситуация радикально изменилась. Возникло множество ярких вспышек, темных солнечных пятен, петель плазмы и вихрей горячего газа.

Солнечная активность в октябре 2023 года / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team After ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team

Звезда подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности. Ранее исследователи считали, что пик активности Солнца настанет в 2025 году, но сейчас она нарастает примерно в полтора раза быстрее прогнозируемой, поэтому ожидать пика можно уже в этом году. Такая активность влечет за собой увеличение числа магнитных бурь: в 2024-м их ожидается как минимум 50.