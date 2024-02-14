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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +495
Посты: 1110

Solar Orbiter показал всплеск солнечной активности

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало снимки Солнца, которые получил автоматический космический аппарат Solar Orbiter с разницей в два года. Изображения демонстрируют процесс увеличения активности нашей звезды. 

Сообщество
# космос
# Солнце
# фотографии
Солнечная активность в феврале 2021 года / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team After ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team
Солнечная активность в феврале 2021 года / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team After ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team

Снимки, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне, наглядно показывают рост солнечной активности. Если в 2021 году Солнце было относительно спокойным, то к концу 2023 года ситуация радикально изменилась. Возникло множество ярких вспышек, темных солнечных пятен, петель плазмы и вихрей горячего газа.

Солнечная активность в  октябре 2023 года / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team After ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team
Солнечная активность в  октябре 2023 года / © ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team After ESA & NASA / Solar Orbiter / EUI Team

Звезда подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности. Ранее исследователи считали, что пик активности Солнца настанет в 2025 году, но сейчас  она нарастает примерно в полтора раза быстрее прогнозируемой, поэтому ожидать пика можно уже в этом году. Такая активность влечет за собой увеличение числа магнитных бурь: в 2024-м их ожидается как минимум 50. 

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Потапов Сергей
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Kostik Kit
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Потапов Сергей
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This, можно и то и другое потерять

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Виктор Астахов
15 часов назад
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Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Виктор Астахов
15 часов назад
John, а Бахмут закончился Артемовском, помню-помню)

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Виктор Астахов
15 часов назад
Гена, значит и царь идиот. А режим такой зачем нужен? Также надо признать, что Октябрь 17-го был прогрессивным и спас страну. От идиотов.

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Гена Пастухов
16 часов назад
Иван, в статье написано обратное, что там все были идиоты. Николай вообще считал, что не нужно ничего делать, всё само собой получится. На всё же

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Гена Пастухов
17 часов назад
Непонятно, а какое отношение имеет одно к другому?

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Фима Энтова
17 часов назад
Александр, президент Путин - не историк ни разу. Он политик. И даже Господь Бог, его авторитет тут не к месту. Напишите о Катыни статью, но возьмите

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