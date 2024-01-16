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Новая веха в истории SpaceX: состоялся 300-й успешный запуск
Ракета Falcon 9 с 23 космическими аппаратами Starlink на борту стартовала с мыса Канаверал 15 января, в 04:52 по московскому времени.
В результате пуска первая ступень ракеты Falcon 9 B1073 совершила посадку на платформу после своего 12-го полета, а все 23 спутника были развернуты на орбите.
Таким образом, SpaceX провела 300-й успешный запуск.
На то, чтобы выполнить 100-й успешный старт, компании понадобилось 12 лет, 200-й — более двух лет, 300-й — чуть больше года. Согласно планам, 400-й запуск должен состояться уже во второй половине 2024 года.
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