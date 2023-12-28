Инфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 года

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.