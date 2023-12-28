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Инфографика: «Роскосмос» подвел итоги 2023 года
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» подвела итоги уходящего года, напомнив о важных событиях в отечественной космонавтике.
«Роскосмос» продолжил рекордную серию пусков, которая на сегодня достигла 117 стартов: в 2023 году с российских космодромов взлетели 19 ракет-носителей.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
Все чаще инновации требуют навыков и экспертизы из самых разных областей науки. А решение задач в одной отрасли приводит к появлению технологий и накоплению знаний, которые могут пригодиться в других сферах — даже в покорении космоса. Naked Science разобрал 10 технологий и направлений исследований, которые развиваются за счет взаимодействия ученых разных профилей.
Когда люди в возрасте испытывают дефицит человеческого общения, поддержать их в эмоциональном и социальном плане и тем самым замедлить приближение деменции способны домашние питомцы. Это показало новое исследование китайских ученых.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
До сих пор ученые не до конца понимали, как меняется химический состав воздуха и что происходит с выбросами летучих органических веществ, когда рождественское дерево срубают и ставят в помещении. Этот пробел решили восполнить сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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