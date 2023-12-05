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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +469
Посты: 1276

Вышел первый трейлер GTA VI 

Grand Theft Auto VI (GTA VI) — одна из самых ожидаемых игр современности, которую сейчас активно создает студия Rockstar Games. Несколько часов назад показали премьерный трейлер игры.

Сообщество
# GTA
# игры
# интернет
Скриншот из игры GTA VI / © Rockstar Games
Скриншот из игры GTA VI / © Rockstar Games

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 2025 год (не раньше марта), точную дату выхода объявят позже. Игра будет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. 

© Rockstar Games 
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# безуглеродный переход
# глобальное потепление
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Алексей Эллар
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ראובן פיאטיגורסקי
4 часа назад
Давайте без претензий. У девушки было пятнадцать минут, она оттранслировала первые абзацы статьи, которую ей предложил Березин для поощрения

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Андрей Степанов
4 часа назад
Сергей Сфыеду, да и скрепной России в общем то тоже. Есть даже лайфхак: не слишком состоятельные россияне покупают легкий самолет в складчину, и

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Affidavit Donda
6 часов назад
. Так, собственно, про аппаратную сторону этого вопроса я и говорю.

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Affidavit Donda
6 часов назад
А теперь то же самое, но на литературном русском языке.

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Сергей Сфыеду
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Иван Колупаев
8 часов назад
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Дмитрий Филимонов
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Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
"куда в этом войде воткнуть Великий Аттрактор." Sam Dowson, это вообще не важно, главное мы в центре Великой... ... Пустоты!

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Sam Dowson
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Не нужно всех людей мерить под себя. Я хоть и не физик, но довольно неплохо понимаю о чём речь в статье. Не пытаться понять непонятное - вот это

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