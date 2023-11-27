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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +634
Посты: 1295

Amazon сообщила об успешных испытаниях прототипов спутников Project Kuiper

В октябре 2023 года компания United Launch Alliance с помощью ракеты-носителя Atlas V вывела на орбиту два прототипа аппаратов системы глобального спутникового интернета Project Kuiper от Amazon.

Сообщество
# Amazon
# Starlink
# космос
# спутники
Система глобального спутникового интернета Project Kuiper / © Amazon
Система глобального спутникового интернета Project Kuiper / © Amazon

На днях вице-президент Project Kuiper по технологиям Раджив Бадьял сообщил, что аппараты работают отлично.

«Все системы, подсистемы и варианты использования, для которых мы разработали спутники, работают так, как и задумано. Через 30 дней после запуска мы транслируем видео в формате 4K, совершаем видео звонки и делаем покупки на Amazon», — рассказал он.

Однако пока Amazon не раскрывает конкретные характеристики (в том числе данные о скорости), сославшись на то, что это прототипы, поэтому сложно говорить об итоговой производительности полноценных спутников.

Космическая группировка Amazon, которая должна составить конкуренцию Starlink Илона Маска, будет состоять из 3226 аппаратов, развернутых на орбитах высотой 590, 610 и 630 километров. Они должны покрыть спутниковым интернетом территорию между 56° северной широты и 56° южной широты, охватив примерно 95% населения земного шара.

Amazon планирует вывести 1618 спутников на орбиту к середине 2026 года, а все 3236 — к середине 2029-го.

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kpi
24 секунды назад
Nick K, Не! Не так: "Не задавайте умных вопросов не потрудившись разобраться в простых теориях и их экспериментальных подтверждениях." Все просто, но

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
5 минут назад
Максим Чистяков, 1) А какие проблемы были со сверхзвуковым движением? Не было и не обсуждалось никогда таких. Неудачная аналогия. 2) Можно что?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Лаптев
12 минут назад
L Min, по 2 пункту все понятно, я это так себе и представлял. Давайте вернёмся в систему отсчёта наблюдателя с земли. Вы сказали, что скорость каждого

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
12 минут назад
Рашид Имадиев, Вопрос четко и ясно сформулирован. На это имеется не менее четкий и ясный ответ: Скорость зависит от системы отсчета. Если система

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Andrey Kholin
13 минут назад
Рашид Имадиев, Вы применяли формулу v =s/t, в разных системах отсчета предполагая что t одинаковы в любой системе. Это предположение не верно, что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
21 минута назад
Роман Рыбка, "1. Энергия - не может передаваться быстрее скорости света в вакууме." Представь паровозик из множества вагонов, сцепленных жёсткой

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Пушкин
22 минуты назад
Все дело в том, что у фотона нет времени. Оно для него равно 0. Ну, т.е. если бы мы были фотонами, то для любого места во вселенной мы бы добирались

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
37 минут назад
kpi, учебники и их аналоги существуют уже многие тысячи лет - всё ли в них верно было сказано за это время?!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Anatolyi Bucharskyi
38 минут назад
Можно двигаться быстрее скорости света. То что людскому уму не понять, не значит, что это невозможно. Возможно всё

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
46 минут назад
Голодный Волк, ответь себе тогда как тогда фотон, не имеющий массы, вдруг засасывается черными дырами?!...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
49 минут назад
Тэро Лайфер, да мы это "довольно точно знаем" потому что мы сами и ПРИДУМАЛИ ЭТУ ТЕОРИЮ, А НЕ ПОТОМУ ЧТО ТАК ОНО И ЕСТЬ! Чёрные дыры - это следствие СТО

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ваня Сергеевич
57 минут назад
"Вселенная вовсе не обязана подлаживаться под физическую интуицию сообразительных приматов, сформированную задачами вроде... специальной теории

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Oleg peiko
1 час назад
Султан Абдуллаев, пространство не сжимается! Изменяется восприятие! Потому что мы видим фотоны летящие со скоростью света! А потом уже учёные

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Михаил Форумов
2 часа назад
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Рашид Имадиев
2 часа назад
L Min, Это естественно и абсолютно логично, что камень, прилетевший на одну планету, будет видеть другой камень ещё не прилетевшим на другую планету,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Султан Абдуллаев
2 часа назад
Святослав Фадеев, для нас это одно дело. А друг для друга они удаляются с меньшей скоростью, потому что при приближении к скорости света

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Тимофей Тиунов
2 часа назад
Для фотонов, летящих со скоростью света, время полностью останавливается (нет времени), а это значит, что все фотоны перемещаются друг относительно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Тимофей Тиунов
3 часа назад
Дмитрий Сергиевич, при скорости света время останавливается, а значит для наблюдателя, находящегося на объекте, летящем со скоростью света, будет

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

L Min
3 часа назад
А. Лаптев, 1) Для наблюдателя с земли да, за 10 секунд 5 млн км, всё верно. Но для наблюдателя с земли скорость каждого из них меньше скорости света. 2)

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Mark New
3 часа назад
Я круг в воде оставил квадратным кирпичем - теперь я не уверен ни в чём.)))

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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