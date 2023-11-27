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Amazon сообщила об успешных испытаниях прототипов спутников Project Kuiper
В октябре 2023 года компания United Launch Alliance с помощью ракеты-носителя Atlas V вывела на орбиту два прототипа аппаратов системы глобального спутникового интернета Project Kuiper от Amazon.
На днях вице-президент Project Kuiper по технологиям Раджив Бадьял сообщил, что аппараты работают отлично.
«Все системы, подсистемы и варианты использования, для которых мы разработали спутники, работают так, как и задумано. Через 30 дней после запуска мы транслируем видео в формате 4K, совершаем видео звонки и делаем покупки на Amazon», — рассказал он.
Однако пока Amazon не раскрывает конкретные характеристики (в том числе данные о скорости), сославшись на то, что это прототипы, поэтому сложно говорить об итоговой производительности полноценных спутников.
Космическая группировка Amazon, которая должна составить конкуренцию Starlink Илона Маска, будет состоять из 3226 аппаратов, развернутых на орбитах высотой 590, 610 и 630 километров. Они должны покрыть спутниковым интернетом территорию между 56° северной широты и 56° южной широты, охватив примерно 95% населения земного шара.
Amazon планирует вывести 1618 спутников на орбиту к середине 2026 года, а все 3236 — к середине 2029-го.
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