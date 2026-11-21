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Инфографика: где в мире самый грязный воздух

Согласно последним данным IQAir — одной из ведущих мировых компаний в области мониторинга качества воздуха, — в ряде крупнейших городов планеты зафиксированы беспрецедентно высокие уровни загрязнения атмосферы.

Инфографика: где в мире самый грязный воздух / © World Visualized

Из-за рекордной концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 несколько крупных городских агломераций столкнулись с серьезными угрозами для здоровья населения, ухудшением экологической обстановки и растущими экономическими издержками.

В докладе IQAir о качестве воздуха в мире отмечается, что в ряде крупных городов загрязнение атмосферы достигло критических значений. Среди основных причин — промышленные выбросы, автомобильный транспорт, сжигание ископаемого топлива, строительные работы, а также климатические факторы, включая продолжительные периоды безветренной погоды и пыльные бури.

Столица Чада Нджамена оказалась самым загрязненным городом мира. Этот результат привлек внимание к кризису качества воздуха в отдельных районах Африки к югу от Сахары — проблеме, которой зачастую уделяется недостаточно внимания.

Расположенная в самом центре региона Сахель, Нджамена страдает от ухудшения качества воздуха из-за сочетания природных и антропогенных факторов. Среди них — сжигание мусора под открытым небом, неконтролируемые выбросы автомобилей, а также широкое использование биомассы и древесного угля для приготовления пищи.

Индийский Дели, давно известный как один из крупнейших очагов загрязнения атмосферы, по-прежнему сталкивается с опасным уровнем загрязнения, особенно в зимние месяцы. Сочетание сжигания пожнивных остатков на полях, автомобильных выхлопов и строительной пыли приводит к образованию густого токсичного смога. Жителям приходится оставаться в помещениях, а школы вынуждены приостанавливать занятия.

Дакка, столица Бангладеш, также вновь оказалась в числе городов, наиболее пострадавших от загрязнения воздуха. Высокая плотность населения и неконтролируемое расширение городской застройки усугубляют ситуацию. Значительный вклад в загрязнение вносят кирпичные заводы, дорожные заторы и промышленные отходы.

Загрязнение воздуха — одна из основных причин заболеваний и преждевременной смерти во всем мире. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение следующего года оно может привести к гибели семи миллионов человек. Экономические последствия также огромны: потери из-за снижения производительности труда оцениваются в 225 млрд долларов, а расходы на медицинскую помощь исчисляются триллионами долларов.

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