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Где пьют больше всего кофе
Множество поклонников кофе живет по всему миру. Но в каких странах проживает больше всего поклонников напитка? На этот вопрос поможет наглядно ответить инфографика, но при анализе статистики важно обратить внимание на некоторые нюансы.
Авторы инфографики использовали данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2023 год. Правда, организация отслеживает не количество выпитого напитка, а потребление кофе на душу населения.
Лидирует в этом рейтинге Гонконг с поразительными 43,2 килограмма зеленого кофе на одного жителя в 2023 году. Это превышает среднемировой показатель примерно в 28 раз. Однако этот результат вызывает сомнение. В 2022 году показатель составлял примерно 14 килограммов на душу населения. Маловероятно, что реальные привычки населения так сильно изменились за год.
Так, в 2022 году Гонконг импортировал 152 000 тонн зеленого кофе и экспортировал 26 000 тонн, а в 2023 году импорт составил 420 000 тонн, экспорт — 39 000 тонн. При этом показатель Китая составил 0,2 килограмма на человека. Возможно, такие большие цифры у Гонконга могут быть связаны с особенностями учета транзита.
Далее оказались Маршалловы острова с показателем 23,3 килограмма. Однако этот показатель — баланс импорта и экспорта, деленный на постоянное население. Кофе же там покупают иностранные туристы, экипажи рыболовных и торговых судов.
Лаос в 2023 году занял третье место по потреблению кофе с показателем 22,6 килограмма на душу населения. За год показатель вырос почти в три раза. При этом Лаос — единственный участник топ-10, где кофе производят.
Мальдивы заняли четвертое место с 20,7 килограмма кофе на человека в год. Однако это страна с небольшим населением и большим потоком туристов. Вероятно, часть кофе потребляют именно туристы.
Еще один лидер по потреблению кофе — Люксембург. В этой небольшой стране проживает около 685 тысяч человек. Однако там работают люди из соседних стран, в том числе из Франции, Германии и Бельгии. Многие из этих работников закупаются в Люксембурге, так как там более низкие цены. Покупают они и кофе.
Если в рейтинге оставить только независимые страны с населением более миллиона человек, у которых максимальный годовой показатель за 14 лет не превышал минимальный более чем в 1,5 раза, рейтинг меняется. В первую десятку тогда входят Эстония (15,7 килограмма на человека), Босния и Герцеговина (14,3 кг), Литва (13,4 килограмма), Новая Зеландия (12,8 килограмма), Кипр (12,1 килограмма), Дания (11,7 килограмма), Швеция (10,9 килограмма), Финляндия (10,8 килограмма), Болгария (10,6 килограмма), Норвегия (10,6 килограмма) и Словакия (10,6 килограмма).
А что в России? Согласно статистике, в стране употребляют ежегодно 1,28 килограмма кофе на человека. При этом в 2022 году показатель составлял 2,73 килограмма.
Комментарии
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Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
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