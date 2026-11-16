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B-21 Raider против B-2 Spirit: что изменилось в малозаметной авиации США
На протяжении более двух десятилетий B-2 Spirit олицетворял передовой рубеж технологий малозаметных бомбардировщиков. Его характерная аэродинамическая схема «летающее крыло», большая дальность полета и способность нести как обычные, так и ядерные вооружения сделали его одним из самых боеспособных самолетов в арсенале США. Теперь его преемник — B-21 Raider — готовится принять эту эстафету.
Разработанный компанией Northrop Grumman для ВВС США, B-21 не является просто новой версией B-2. В нем воплощены достижения в области малозаметности, сетевого взаимодействия, вычислительных технологий и эксплуатационной технологичности, отражающие то, как эволюционировала дальняя воздушная война с момента поступления Spirit на вооружение в 1990-х годах.
От B-2 Spirit к B-21 Raider
B-2 разработали в годы холодной войны для проникновения в плотно защищенное советское воздушное пространство и нанесения ударов по стратегическим целям без обнаружения радарами. Впервые он поднялся в воздух в июле 1989 года, а в 1997 году поступил на оперативную службу.
Его аэродинамическая схема «летающее крыло», композитные материалы и радиопоглощающие покрытия помогают снизить его радиолокационную заметность. Самолет оснащен четырьмя двигателями General Electric F118, имеет размах крыла 52 метра, дальность полета без дозаправки более 11 000 километров и максимальную боевую нагрузку 27 216 килограммов.
Бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные вооружения, включая высокоточные боеприпасы и массивную противобункерную бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. В июне 2025 года самолеты B-2 применили 13-тонный противобункерный боеприпас в ходе операции «Полуночный молот» против иранских ядерных объектов.
Однако передовая конструкция B-2 сопряжена со значительными эксплуатационными требованиями. Его малозаметные покрытия и специализированные конструкции требуют тщательного осмотра и восстановления для сохранения стелс-характеристик. Поэтому поддержание готовности самолета к выполнению задач остается серьезной проблемой для ВВС.
B-21 призван удовлетворить эти требования, представив при этом более адаптируемую платформу для будущих операций.
Что отличает B-21?
Как и B-2, B-21 использует аэродинамическую схему «летающее крыло» и несет вооружение во внутренних отсеках для уменьшения радиолокационной заметности. Однако Raider воплощает достижения в области малозаметных материалов, интеграции силовой установки и цифрового проектирования, накопленные за несколько десятилетий.
ВВС характеризуют его как двухцелевой проникающий ударный бомбардировщик, предназначенный для доставки обычных и ядерных вооружений по целям с мощной системой ПВО. В отличие от B-2, Raider также разрабатывается на основе архитектуры открытых систем. Это позволяет инженерам обновлять программное обеспечение, интегрировать новые датчики и добавлять вооружение с меньшей зависимостью от перепроектирования всего самолета. Такой подход призван помочь бомбардировщику адаптироваться по мере развития радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и других технологий ПВО.
B-21 также будет действовать в составе более широкой семьи систем, включающей разведку, наблюдение и рекогносцировку, радиоэлектронную атаку, связь и другие возможности. Вместо того чтобы функционировать исключительно как независимый ударный самолет, он спроектирован для обмена информацией с другими платформами и вклада в создание единого боевого информационного пространства.
Многие его характеристики остаются засекреченными. ВВС не раскрыли публично его точную дальность, скорость, боевую нагрузку или радиолокационную заметность, что затрудняет прямое сравнение характеристик с B-2.
B-21 также спроектирован с расчетом на долгосрочную эксплуатацию и доступность по стоимости. Его новые материалы и методы производства призваны сократить время и ресурсы, необходимые для поддержания его малозаметных характеристик.
В настоящее время ВВС США планируют приобрести как минимум 100 самолетов Raider, хотя высокопоставленные военные чиновники обсуждали возможность большего парка.
По состоянию на 2026 год B-21 все еще проходит летные испытания. Самолет продемонстрировал дозаправку в воздухе с KC-135 Stratotanker — важную веху для его задач большой дальности полета. ВВС нацелены на прибытие первого оперативного самолета на авиабазу Эллсуорт в Южной Дакоте в 2027 году.
Появление B-21 не означает, что B-2 немедленно исчезнет. ВВС продолжают инвестировать в модернизацию, обслуживание и улучшение малозаметности, чтобы поддерживать существующий парк в рабочем состоянии до готовности преемника.
Два самолета представляют разные этапы эволюции малозаметной авиации. B-2 доказал, что большой стратегический бомбардировщик способен проникать через сложные системы ПВО благодаря малозаметной конструкции. B-21 развивает эту основу с помощью более адаптируемого программного обеспечения, передового сетевого взаимодействия и акцента на длительных операциях.
Значение Raider будет зависеть не только от того, насколько трудно его обнаружить, но и от того, насколько эффективно он сможет действовать совместно с другими военными системами и адаптироваться к меняющимся угрозам. По мере того как ВВС США готовятся принять на вооружение B-21, этот переход знаменует сдвиг от пионерной стелс-технологии холодной войны к более связанному и цифрово адаптируемому поколению дальних ударных самолетов.
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