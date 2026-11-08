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В каких странах образованные жители ЕС чаще работают на должностях, где высшее образование не нужно

В Европе люди с университетским и другим высшим образованием не всегда работают на должностях, для которых необходим такой уровень образования. На инфографике показана доля таких людей в Евросоюзе и соседних странах, при этом отдельно показаны как уроженцы, так и родившиеся в других странах.

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Авторы инфографики использовали данные Евростата, охватывающего выборку работников в возрасте от 20 до 64 лет. Речь идет в том числе о людях, занимающих административно-канцелярские должности, работниках сферы продаж и услуг, операторах машин и оборудования, а также тех, кто занимается уходом за другими людьми.

Среди стран, попавших в подборку, самый высокий уровень сверхквалификации наблюдается в Турции. В общей сложности там 36% работников заняты в сферах, где их уровень образования не нужен. При этом среди местных жителей показатель составляет 36%, среди уроженцев других стран (не ЕС) — 38%, а из ЕС — 30%.

Среди стран Евросоюза самый высокий показатель зафиксировали в Испании — 34%. При этом среди уроженцев страны показатель составляет 32%, среди уроженцев стран вне ЕС — 46%, среди прибывших из стран ЕС — 38%.

Следом в рейтинге оказалась Греция с показателем 31%. При этом уровень сверхквалификации среди уроженцев страны там составил 31%, а среди прибывших из стран вне ЕС — 58%.

В Эстонии и Италии доля местных жителей со сверхквалификацией относительно невысока — 18% и 19% соответственно. Однако для рожденных за пределами ЕС этот показатель составил 50% и 52% соответственно.

Схожая ситуация наблюдается в Чехии и Исландии. В этих странах по 12% уроженцев занимают должности, ниже их квалификации. Среди уроженцев стран за пределами ЕС этот показатель достигает 45% и 43% соответственно.

Судя по рейтингу, реже всего (менее 25%) уроженцы стран за пределами ЕС работают на должностях, на которых их образование не требуется, в Нидерландах, Северной Македонии, Сербии, Люксембурге и Хорватии.

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