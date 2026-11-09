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Китай впервые поднял в воздух группу из пяти автономных eVTOL

Китайская компания AutoFlight провела испытания группы из пяти электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), включая одну пятитонную и четыре двухтонные машины. В демонстрационном полете были задействованы три различные модификации аппаратов. По утверждению разработчика, это первый в мире групповой полет сразу пяти электрических летательных аппаратов такого типа.

Китай впервые поднял в воздух группу из пяти автономных eVTOL / © AutoFlight

Испытания состоялись на летно-испытательной базе AutoFlight у озера Байлянь в городе Куньшань (Китай). Пять аппаратов сохраняли согласованное построение в течение 47 минут. Ведущий летательный аппарат V5000 Matrix преодолел за это время более 133 километров. В компании подчеркнули, что весь полет проходил в автономном режиме и не требовал вмешательства пилотов или операторов.

В состав группы вошли один пятитонный V5000 Matrix и четыре двухтонных аппарата семейства V2000. Последние были представлены грузовым V2000CG CarryAll и его специализированной противопожарной модификацией V2000CGF CarryAll.

Организация совместного полета нескольких воздушных судов предполагает гораздо больше сложностей, чем простое следование по одному маршруту. Каждый аппарат должен сохранять заданное положение относительно остальных участников группы, учитывая изменения скорости, высоты, ветровые условия и особенности поведения других машин.

Задача становится еще сложнее, если в построении участвуют аппараты разных конструкций и весовых категорий. Системы управления должны согласовывать навигацию, обмен данными и безопасные интервалы между воздушными судами, не допуская, чтобы маневры одного аппарата создавали угрозу для остальных.

По данным AutoFlight, во время демонстрационного полета группе удалось сохранять устойчивое построение и безопасные горизонтальные и вертикальные интервалы между аппаратами, несмотря на сильный ветер. Испытания позволили проверить работу систем планирования маршрутов, управления полетом, связи и обеспечения безопасности при совместном использовании различных моделей.

Нынешнее достижение стало продолжением эксперимента, проведенного в мае 2026 года. Тогда AutoFlight организовала полет трех аппаратов — одного V5000 Matrix и двух представителей семейства V2000. Основное внимание уделялось проверке совместимости систем управления машин разных весовых категорий, включая каналы связи, планирование маршрутов и координацию полета.

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