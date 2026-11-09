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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
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Аппарат Hera впервые подробно сфотографировал астероиды после эксперимента DART

Европейский космический аппарат Hera впервые получил детальные снимки двойной астероидной системы Дидим. Она уже попадала в заголовки новостей в сентябре 2022 года, когда в один из входящих в нее астероидов врезался американский космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test).

Сообщество
# DART
# ESA
# Hera
# астероиды
# космос
# фотографии
Аппарат Hera впервые подробно сфотографировал астероиды после эксперимента DART / © ESA
Аппарат Hera впервые подробно сфотографировал астероиды после эксперимента DART / © ESA

Цель миссии DART заключалась в проверке возможности изменить траекторию движения астероида с помощью направленного столкновения и тем самым предотвратить его потенциальное столкновение с Землей. Аппарат Hera отправился к системе Дидим, чтобы продолжить исследования, начатые американской миссией, и провести детальные наблюдения непосредственно вблизи астероидов.

На снимке, опубликованном специалистами Европейского космического агентства (ESA), запечатлена другая сторона Дидима — та, которую камера DART не смогла сфотографировать незадолго до столкновения. На опубликованном снимке Дидим виден во всех подробностях. Сам Диморф попал в кадр лишь частично: небольшой фрагмент его поверхности можно различить ниже и немного левее основного астероида.

Система Дидим состоит из одноименного астероида диаметром около 780 метров и его небольшого спутника Диморфа, диаметр которого составляет примерно 160 метров.

Аппарат DART 26 сентября 2022 года столкнулся с Диморфом. Задача эксперимента заключалась в том, чтобы изменить период обращения небольшого астероида вокруг Дидима. Эксперимент оказался успешным: до столкновения Диморф совершал один оборот вокруг основного астероида примерно за 11 часов 55 минут. После удара этот период сократился приблизительно на 33 минуты.

Изменения, вызванные столкновением с аппаратом DART, были сравнительно небольшими. Однако в ситуации, когда Земле действительно будет угрожать столкновение с астероидом, даже столь незначительной корректировки скорости может оказаться достаточно, чтобы изменить его траекторию и предотвратить катастрофу. Главное условие — обнаружить опасный объект и начать действовать заблаговременно.

Наблюдения Hera должны помочь ученым установить, какие еще изменения произошли на поверхности Дидима и в окружающем его пространстве после столкновения.

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Сообщество
# DART
# ESA
# Hera
# астероиды
# космос
# фотографии
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