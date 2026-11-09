Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Аппарат Hera впервые подробно сфотографировал астероиды после эксперимента DART
Европейский космический аппарат Hera впервые получил детальные снимки двойной астероидной системы Дидим. Она уже попадала в заголовки новостей в сентябре 2022 года, когда в один из входящих в нее астероидов врезался американский космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test).
Цель миссии DART заключалась в проверке возможности изменить траекторию движения астероида с помощью направленного столкновения и тем самым предотвратить его потенциальное столкновение с Землей. Аппарат Hera отправился к системе Дидим, чтобы продолжить исследования, начатые американской миссией, и провести детальные наблюдения непосредственно вблизи астероидов.
На снимке, опубликованном специалистами Европейского космического агентства (ESA), запечатлена другая сторона Дидима — та, которую камера DART не смогла сфотографировать незадолго до столкновения. На опубликованном снимке Дидим виден во всех подробностях. Сам Диморф попал в кадр лишь частично: небольшой фрагмент его поверхности можно различить ниже и немного левее основного астероида.
Система Дидим состоит из одноименного астероида диаметром около 780 метров и его небольшого спутника Диморфа, диаметр которого составляет примерно 160 метров.
Аппарат DART 26 сентября 2022 года столкнулся с Диморфом. Задача эксперимента заключалась в том, чтобы изменить период обращения небольшого астероида вокруг Дидима. Эксперимент оказался успешным: до столкновения Диморф совершал один оборот вокруг основного астероида примерно за 11 часов 55 минут. После удара этот период сократился приблизительно на 33 минуты.
Изменения, вызванные столкновением с аппаратом DART, были сравнительно небольшими. Однако в ситуации, когда Земле действительно будет угрожать столкновение с астероидом, даже столь незначительной корректировки скорости может оказаться достаточно, чтобы изменить его траекторию и предотвратить катастрофу. Главное условие — обнаружить опасный объект и начать действовать заблаговременно.
Наблюдения Hera должны помочь ученым установить, какие еще изменения произошли на поверхности Дидима и в окружающем его пространстве после столкновения.
Комментарии
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Археологи изучили донные отложения озер на полуострове Юкатан и обнаружили, что использование ртути древними майя вызвало локальный экологический коллапс. И, по всей видимости, химическое загрязнение воды усугубило кризис цивилизации в классический период.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Октября, 2014
Жены алкоголиков
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
12 Сентября, 2020
Как вы яхту назовете: зачем переименовали Boeing 737 МАХ
10 Августа, 2016
Внутренняя кухня астронавтов: что едят на МКС
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно