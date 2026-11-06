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Roman Markin
Roman Markin
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Индийские СМИ сообщили о поставке Армении управляемых ракет для РСЗО Pinaka

Управляемые боеприпасы предназначены для реактивных систем, которые Ереван закупил раньше и показал на параде в мае. Индийские издания приводят разные данные о размере первой партии.

Сообщество
# Армения
# артиллерия
# военная техника
# вооружение
# Индия
# ракеты
# РСЗО
РСЗО Pinaka на параде в Ереване / © AllkNotAlyk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
РСЗО Pinaka на параде в Ереване / © AllkNotAlyk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Индийское издание Indian Defence Research Wing 4 ноября сообщило, что в первую партию управляемых ракет для армянских реактивных систем залпового огня Pinaka вошла тысяча боеприпасов. Ракеты выпустила компания Solar Defence and Aerospace Limited на заводе в Нагпуре.

В обновленном репортаже India Today из Нагпура указано другое число — 700 ракет. Эту же цифру редакция привела в видеорепортаже от 5 ноября. Оба издания описывают первую партию с одного и того же предприятия, отправку которой объявили в январе.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх дал старт отправке первой партии 18 января 2026 года во время визита на завод в Нагпуре. В опубликованном тогда сообщении индийского Минобороны количество ракет не указано.

О заказе Армении на четыре батареи Pinaka газета The Economic Times сообщила в сентябре 2022 года. По данным The Hindu Business Line, которые приводит армянское издание CivilNet, пусковые установки поставляли с июля 2023-го по ноябрь 2024-го.

28 мая 2026 года установки Pinaka прошли по площади Республики в Ереване на параде ко Дню Республики. В Армении комплексы получили название «Шант».

Управляемый вариант Pinaka разработала индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Система наведения позволяет ракете корректировать траекторию в полете. В ноябре 2024 года DRDO завершила серию испытаний, на которых проверяла дальность, точность и темп залповой стрельбы с двух модернизированных пусковых установок.

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Сообщество
# Армения
# артиллерия
# военная техника
# вооружение
# Индия
# ракеты
# РСЗО
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