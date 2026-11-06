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Roman Markin
Roman Markin
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Ученые создали зубную щетку, которая бьет бактерии током

Щетинки экспериментальной зубной щетки создают электрический заряд, когда изгибаются. В лаборатории это приводило к появлению активных форм кислорода, повреждающих бактерии. За три месяца у добровольцев с новой щеткой сильнее уменьшились зубной налет и воспаление десен, чем у тех, кто пользовался обычной.

Сообщество
# бактерии
# биопленки
# китай
# клинические исследования
# полимеры
# пьезоэлектричество
# стоматология
Щетинки обычной зубной щетки под увеличением / © Clump, Wikimedia Commons, CC0
Щетинки обычной зубной щетки под увеличением / © Clump, Wikimedia Commons, CC0

Исследователи из стоматологической школы Пекинского университета разработали ручную щетку с пьезоэлектрическими щетинками. Во время чистки они механически снимают налет и вырабатывают электрический заряд при изгибе. Работу опубликовали 4 ноября 2026 года в Science Advances.

Щетинки изготовили из поливинилиденфторида (PVDF). Чтобы получить пьезоэлектрические свойства, волокна полимера вытянули и нагрели. При деформации такого материала на его поверхности возникает заряд. Энергию для этого дает движение щетки, поэтому батарейка ей не нужна. Изготовление волокон описано в материале Nature.

Заряд на щетинках способствует образованию активных форм кислорода в окружающей жидкости. Эти реакционноспособные частицы повреждают клеточные мембраны бактерий. Поверхностный заряд также мешает микробам прикрепляться к волокнам.

В лабораторном опыте щетинки снизили выживаемость Porphyromonas gingivalis — бактерии, связанной с пародонтитом. Авторы обнаружили окислительное повреждение бактериальных мембран. По их интерпретации, оно нарушало работу системы белков, которая переносит вещества через мембрану. Лабораторные результаты и схему клинической проверки описывает сообщение AAAS.

В клиническое испытание набрали 115 взрослых. Одни участники пользовались щетками с пьезоэлектрическими волокнами, другие — обычными щетками с нейлоновыми щетинками. Все получили одинаковые инструкции по чистке дважды в день, а наблюдение продолжалось три месяца. В ходе испытания стоматологи осматривали участников и брали образцы налета.

Показатель зубного налета у пользователей экспериментальных щеток снизился примерно на 40%, а у тех, кто пользовался обычными, — примерно на 15%. Сильнее уменьшились также воспаление и кровоточивость десен. Численные результаты приводит Medical Xpress.

Генетический анализ налета показал, что у пользователей новой щетки сократилась относительная доля нескольких бактерий, связанных с заболеваниями полости рта. В отдельной лабораторной проверке авторы не выявили повреждений поверхности эмали и токсического действия материала на клетки человека. Влияние щетки на частоту кариеса при длительном использовании предстоит проверить.

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Сообщество
# бактерии
# биопленки
# китай
# клинические исследования
# полимеры
# пьезоэлектричество
# стоматология
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