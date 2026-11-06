Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новая краска для волос пахнет корицей, спасает от перхоти и прочно «сидит» в волосах
Состав из ализарина, ионов цинка и коричного альдегида придал обесцвеченным прядям черно-фиолетовый оттенок. После 30 промываний на волосах сохранилось около 80% исходного цвета. В отдельных лабораторных опытах покрытие мешало закрепляться некоторым микроорганизмам.
Исследователи из Шанхайского технологического института и других китайских организаций разработали краситель, который образует покрытие на поверхности волоса. Они искали альтернативу составам с парафенилендиамином — распространенным компонентом стойких красок, способным раздражать кожу. Статья вышла 5 октября 2026 года в ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
В основу состава лег красный пигмент ализарин. При смешивании с ионами цинка и коричным альдегидом он образует частицы, которые оседают на волосах. Аромат обеспечивает коричный альдегид — одно из веществ, придающих запах корице. При оценке запаха окрашенных прядей участники распознали аромат корицы.
Состав окрасил обесцвеченные и натуральные седые волосы. Стойкость цвета проверили на обесцвеченных прядях, которые 30 раз промывали с моющим средством. Образцы с новым покрытием сохранили около 80% исходного цвета, а пряди, окрашенные коммерческим средством для сравнения, — 68%. Результаты испытания приведены в сообщении Американского химического общества от 5 ноября.
В лабораторном опыте эффективность подавления Staphylococcus aureus — золотистого стафилококка — приблизилась к 100%. На окрашенных прядях также хуже закреплялись дрожжи Malassezia furfur и Staphylococcus epidermidis — эпидермальный стафилококк. Исследователи измеряли взаимодействие микроорганизмов с образцами волос. Эффект у людей с перхотью в этой работе не оценивали.
Переносимость состава проверили на мышах. Окрашенная шерсть сохраняла цвет в течение 14 дней наблюдения, а видимых изменений кожи авторы не обнаружили. У животных, которым наносили парафенилендиамин, признаки раздражения появились в течение трех дней.
Отдельно исследователи сравнили выживаемость клеток человека и рыбок данио, а также рост бобовых проростков после контакта с новым составом. По этим показателям существенных различий с необработанными образцами не обнаружили.
По сообщению Американского химического общества, авторы рассматривают сотрудничество с производителями косметики. Вопрос о реакции кожи головы у людей при регулярном использовании этого состава остается открытым.
Комментарии
Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности
Исследователи попросили тех, кто сталкивался с околосмертными состояниями, подробно зарисовать все, что они видели. Анализ рисунков показал, что картины, которые наблюдали разные люди, пережившие этот опыт, очень похожи одна на другую.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Ученые впервые предоставили убедительные доказательства того, что в окаменелостях динозавров могут сохраняться биомолекулы, в частности эритроциты и компоненты гемоглобина. Это открытие опровергло устоявшееся представление о том, что за миллионы лет органика полностью разлагается.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июля, 2014
Зачем самки кричат во время секса?
2 Июня, 2020
Армения: в шаге от Бергамо
1 Ноября, 2020
Лайк и репост: вместо тысячи слов
19 Декабря, 2019
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
18 Апреля, 2016
Зеркало души
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно