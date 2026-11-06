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Roman Markin
Roman Markin
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Новая краска для волос пахнет корицей, спасает от перхоти и прочно «сидит» в волосах

Состав из ализарина, ионов цинка и коричного альдегида придал обесцвеченным прядям черно-фиолетовый оттенок. После 30 промываний на волосах сохранилось около 80% исходного цвета. В отдельных лабораторных опытах покрытие мешало закрепляться некоторым микроорганизмам.

Сообщество
# волосы
# китай
# корица
# косметика
# красители
# микробиология
# перхоть
# химия
# цинк
Обесцвеченная прядь слева и пряди после окрашивания составами разной концентрации / © Адаптировано из Zhou et al., ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2026, DOI 10.1021/acssuschemeng.6c08090
Обесцвеченная прядь слева и пряди после окрашивания составами разной концентрации / © Адаптировано из Zhou et al., ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2026, DOI 10.1021/acssuschemeng.6c08090

Исследователи из Шанхайского технологического института и других китайских организаций разработали краситель, который образует покрытие на поверхности волоса. Они искали альтернативу составам с парафенилендиамином — распространенным компонентом стойких красок, способным раздражать кожу. Статья вышла 5 октября 2026 года в ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

В основу состава лег красный пигмент ализарин. При смешивании с ионами цинка и коричным альдегидом он образует частицы, которые оседают на волосах. Аромат обеспечивает коричный альдегид — одно из веществ, придающих запах корице. При оценке запаха окрашенных прядей участники распознали аромат корицы.

Состав окрасил обесцвеченные и натуральные седые волосы. Стойкость цвета проверили на обесцвеченных прядях, которые 30 раз промывали с моющим средством. Образцы с новым покрытием сохранили около 80% исходного цвета, а пряди, окрашенные коммерческим средством для сравнения, — 68%. Результаты испытания приведены в сообщении Американского химического общества от 5 ноября.

В лабораторном опыте эффективность подавления Staphylococcus aureus — золотистого стафилококка — приблизилась к 100%. На окрашенных прядях также хуже закреплялись дрожжи Malassezia furfur и Staphylococcus epidermidis — эпидермальный стафилококк. Исследователи измеряли взаимодействие микроорганизмов с образцами волос. Эффект у людей с перхотью в этой работе не оценивали.

Переносимость состава проверили на мышах. Окрашенная шерсть сохраняла цвет в течение 14 дней наблюдения, а видимых изменений кожи авторы не обнаружили. У животных, которым наносили парафенилендиамин, признаки раздражения появились в течение трех дней.

Отдельно исследователи сравнили выживаемость клеток человека и рыбок данио, а также рост бобовых проростков после контакта с новым составом. По этим показателям существенных различий с необработанными образцами не обнаружили.

По сообщению Американского химического общества, авторы рассматривают сотрудничество с производителями косметики. Вопрос о реакции кожи головы у людей при регулярном использовании этого состава остается открытым.

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Сообщество
# волосы
# китай
# корица
# косметика
# красители
# микробиология
# перхоть
# химия
# цинк
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