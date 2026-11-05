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Представлен безэкипажный катер PIRANA для управления роем ударных дронов
Новая модификация безэкипажного надводного аппарата PIRANA, разработанная турецкой оборонной компанией MKE, предназначена для управления роями ударных беспилотников и нанесения ударов по целям с помощью размещаемого на борту вооружения.
Компания представила новую версию катера на выставке Euronaval. При ее разработке учитывались как собственные наработки MKE, так и практический опыт испытаний совместно с ВМС Турции. Вооруженный вариант PIRANA призван обеспечивать массированные атаки на морские цели.
По сравнению с предыдущими модификациями масса аппарата увеличилась втрое, а грузоподъемность — в десять раз. Новая разработка MKE должна выполнять важную функцию узла управления и координации. Безэкипажный катер оснащен комплексом средств связи, включающим радиочастотные каналы и спутниковую связь. Это позволит повысить надежность обмена данными при совместных действиях нескольких аппаратов.
Для поражения и потопления вражеских кораблей предполагается использовать уже разработанную ударную версию PIRANA — камикадзе-катер, оснащенный боевой частью массой 100 килограммов.
В отличие от ударной модификации KUSV, вариант PIRANA AUSV предназначен для выполнения других задач, в том числе патрулирования прибрежных районов, радиоэлектронной борьбы и обеспечения связи. Заявленная дальность плавания аппарата составляет 740 километров, а максимальная скорость превышает 65 километров в час.
Недавние учения ВМС Турции с применением безэкипажных морских аппаратов продемонстрировали возможности управления группами дронов через промежуточную беспилотную платформу, выступающую ретранслятором связи.
Во время испытаний в июне 2025 года операторы на борту универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) управляли аппаратом PIRANA через канал связи, организованный с помощью беспилотника Bayraktar TB3 компании Baykar. В сентябре ударный безэкипажный катер PIRANA KUSV поразил цель в ходе крупномасштабных учений ВМС Турции Denizkurdu 2026.
Помимо комплекса средств связи, PIRANA AUSV может запускать беспилотники, применять вооружение и использовать различные целевые модули, размещенные во внутреннем отсеке полезной нагрузки. Согласно технической справке MKE, аппарат способен нести груз массой до 1000 килограммов.
На выставке Euronaval 2026 на макете катера продемонстрировали восемь беспилотных летательных аппаратов неизвестного типа, запускаемых из транспортно-пусковых контейнеров. В перспективе морской беспилотник сможет нести и другие виды полезной нагрузки, помимо БПЛА.
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