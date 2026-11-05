Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
Рейтинг: +68
Посты: 47
10

BYD показала аварию 3000-сильного гиперкара Yangwang U9 Xtreme на скорости 450 километров в час

Электрический суперкар компании BYD оснащен четырьмя электродвигателями суммарной мощностью почти 3000 лошадиных сил. Во время высокоскоростных испытаний Yangwang U9 Xtreme попал в серьезную аварию на скорости около 450 километров в час. Несмотря на сильные повреждения электромобиля, водитель не получил травм.

Сообщество
# BYD
# гонки
# технологии
# электромобили
BYD показала аварию 3000-сильного гиперкара Yangwang U9 Xtreme на скорости 450 километров в час / © BYD
BYD показала аварию 3000-сильного гиперкара Yangwang U9 Xtreme на скорости 450 километров в час / © BYD

В BYD называют Yangwang U9 Xtreme «машиной мечты». Это форсированная версия электрического гиперкара, специально подготовленная для скоростных заездов на гоночной трассе.

В прошлом году электромобиль установил мировой рекорд скорости среди серийных машин, разогнавшись до 496,22 километра в час. Теперь BYD намерена превзойти собственное достижение и преодолеть отметку в 500 километров в час.

Yangwang U9 Xtreme оснащен первой в мире серийной сверхвысоковольтной платформой с рабочим напряжением 1200 вольт, а также фирменной платформой BYD e4.

По заявлению компании, его силовая установка с четырьмя электродвигателями стала первой в мире серийной системой такого типа, рассчитанной на частоту вращения до 30 000 оборотов в минуту. Совокупная мощность достигает 3000 лошадиных сил.

Пока BYD готовится к очередной попытке установить рекорд в этом месяце, компания опубликовала видеозапись серьезной аварии Yangwang U9 Xtreme во время скоростных испытаний.

Во время первого заезда электромобиль без проблем преодолел отметку 350 километров в час. Во втором ему удалось разогнаться более чем до 420 километров в час. Однако в ходе третьего заезда, когда пилот пытался превысить скорость 450 километров в час, суперкар на большой скорости врезался в защитное ограждение и несколько раз развернулся, потеряв управление. На опубликованных кадрах можно увидеть происходившее в том числе из салона машины.

© BYD

В BYD сообщили, что после всестороннего медицинского обследования врачи не обнаружили у водителя серьезных повреждений. Его состояние было признано удовлетворительным.

Высокопрочный карбоновый монокок суперкара также продемонстрировал впечатляющую устойчивость: несмотря на повреждения передней и задней частей машины, защитная капсула салона сохранила целостность.

Впрочем, авария не остановила программу испытаний. Уже во время следующего заезда Yangwang U9 Xtreme удалось развить максимальную скорость 457,89 километров в час.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# BYD
# гонки
# технологии
# электромобили
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Миграция древних людей на север могла способствовать распространению генов «жаворонков»

    5 ноября, 07:34

  2. Астрономы обнаружили систему с будущим слиянием нейтронных звезд

    5 ноября, 07:00

  3. Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

    4 ноября, 15:31

  4. Плотная женская грудь повысила риск рака

    4 ноября, 15:20
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Иван Колупаев
6 часов назад
Николай, все ж как средство доставки цельный старшип неудобен по той простой причине что ему для парковки нужна очень подготовленная площадка. Не

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Иван Колупаев
6 часов назад
Андрей, народ хлебом не корми только дай пояснить триллионеру как тому правильно зарабатывать деньги 🙂

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Николай Цыгикало
8 часов назад
Андрей, а мне кажется юмор уместен и такой - почему нет? Со Старфоллом всё может быть. Никто не может точно предсказать будущее на этапе нескольких

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
8 часов назад
Николай, юмор здесь тоже уместен, но не настолько "плоский". Маск делает коммерческие проекты и не все из них рассчитаны на коммерческую прибыль,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Alexander Orsi
9 часов назад
Олег, это уже было, для того и теги в начале статьи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Alexander Orsi
9 часов назад
Анна, по сравнению с Европой - совсем недавно. Долго отбрыкивались, пока получил такое же распространение.

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

Иван Колупаев
10 часов назад
Сидор, а старлинк на батутах запускают 😁

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Арно Ариджян
11 часов назад
Эндер, на частицы находящиеся близко к оси центробежная сила действует слабо или же почти перпендикулярно гравитации поэтому гравитация

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Арно Ариджян
11 часов назад
Eugene, не прадежов а падежи

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Николай Цыгикало
11 часов назад
А что, у китайцев очень хороший расклад. В этой гонке они могут высадиться на Луне раньше американцев, за счет упрощения задачи. Да и с другой

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Сидор Сидорович
12 часов назад
Американцы никогда не были на луне! Уже доподлинно известно, что это фальсифицированный фейк , распространяемый американцами .Да и ракеты такой не

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Андрей Чащин
12 часов назад
А во время правления хуфу (Хеопса) говорят людоедство происходило...

Пять величайших правителей Древнего Египта

Дмитрий Караваев
13 часов назад
Единственное мне тоже не совсем понятно, если есть такая отрасль как авиационная почему не происходит нечего. Ну что произошло это Джет и... СУ-57. По

Ан-2 получит отечественный двигатель ВК-800 и снова пойдет в серию в модернизированном виде

tab
13 часов назад
Маск нервно курит

Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки

Анна С.
15 часов назад
На счет влияния местной природы,то объясните мне почему картофель так популярен в России и Белоруссии,когда родина картофеля - Америка? На счет

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

София София
15 часов назад
Чем именно различаются чешуйки, шипики и бугорки? С одной стороны, вроде понятно, с другой - хотелось бы конкретного понимания

Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

Иван Колупаев
16 часов назад
Иван, госзаказ составляет примерно 3% от совокупной выручки бизнесов Маска остальное ваши выдумки. Даже в космической сфере, где доля

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Вера Вартаньян
16 часов назад
"Запатентовала" и "подала патентную заявку" это разное, Вы не находите, автор? На настоящий момент патент не выдан.

Microsoft подала патентную заявку на технологию, которая сможет менять речь и лица людей прямо во время трансляций

Валерий Муравицкий
16 часов назад
Ночная бабочка 🦋, ну кто же виноват?

Ночные бабочки научились защищаться от летучих мышей с помощью гениталий

Михаил Невский
17 часов назад
Игорь, это только в глупом с точки зрения логики фильме парк юрского периода люди смогли клонировать динозавров, но не могут справиться с

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

Самые обсуждаемые