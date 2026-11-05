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BYD показала аварию 3000-сильного гиперкара Yangwang U9 Xtreme на скорости 450 километров в час
Электрический суперкар компании BYD оснащен четырьмя электродвигателями суммарной мощностью почти 3000 лошадиных сил. Во время высокоскоростных испытаний Yangwang U9 Xtreme попал в серьезную аварию на скорости около 450 километров в час. Несмотря на сильные повреждения электромобиля, водитель не получил травм.
В BYD называют Yangwang U9 Xtreme «машиной мечты». Это форсированная версия электрического гиперкара, специально подготовленная для скоростных заездов на гоночной трассе.
В прошлом году электромобиль установил мировой рекорд скорости среди серийных машин, разогнавшись до 496,22 километра в час. Теперь BYD намерена превзойти собственное достижение и преодолеть отметку в 500 километров в час.
Yangwang U9 Xtreme оснащен первой в мире серийной сверхвысоковольтной платформой с рабочим напряжением 1200 вольт, а также фирменной платформой BYD e4.
По заявлению компании, его силовая установка с четырьмя электродвигателями стала первой в мире серийной системой такого типа, рассчитанной на частоту вращения до 30 000 оборотов в минуту. Совокупная мощность достигает 3000 лошадиных сил.
Пока BYD готовится к очередной попытке установить рекорд в этом месяце, компания опубликовала видеозапись серьезной аварии Yangwang U9 Xtreme во время скоростных испытаний.
Во время первого заезда электромобиль без проблем преодолел отметку 350 километров в час. Во втором ему удалось разогнаться более чем до 420 километров в час. Однако в ходе третьего заезда, когда пилот пытался превысить скорость 450 километров в час, суперкар на большой скорости врезался в защитное ограждение и несколько раз развернулся, потеряв управление. На опубликованных кадрах можно увидеть происходившее в том числе из салона машины.
В BYD сообщили, что после всестороннего медицинского обследования врачи не обнаружили у водителя серьезных повреждений. Его состояние было признано удовлетворительным.
Высокопрочный карбоновый монокок суперкара также продемонстрировал впечатляющую устойчивость: несмотря на повреждения передней и задней частей машины, защитная капсула салона сохранила целостность.
Впрочем, авария не остановила программу испытаний. Уже во время следующего заезда Yangwang U9 Xtreme удалось развить максимальную скорость 457,89 километров в час.
Комментарии
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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