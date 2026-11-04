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Тысячи военных дронов: Oshkosh и Grid Aero готовят массовое производство Lifter
Американская компания Oshkosh Defense объявила о партнерстве с калифорнийским стартапом Grid Aero. Компании намерены наладить массовое производство крупных военных беспилотников. Для базирующейся в штате Висконсин Oshkosh это станет первым опытом выпуска летательных аппаратов.
Партнерство стало результатом реализации инициативы Министерства обороны США «Арсенал свободы», направленной на расширение национальной промышленной базы. Grid Aero требовался партнер, способный помочь увеличить масштабы производства, тогда как Oshkosh искала перспективное направление для долгосрочного развития.
Формально Oshkosh будет выступать субподрядчиком, однако обе компании предпочитают называть соглашение партнерством. Это связано с тем, что Oshkosh помогает Grid Aero переработать конструкцию Lifter, чтобы технологичность и удобство серийного производства лежали в основе проекта и стратегии с самого начала, а не учитывались задним числом.
Основанная в 2024 году Grid Aero разработала Lifter — автономный летательный аппарат с модульной полезной нагрузкой, который сама компания называет «пикапом в небе». По классификации беспилотных авиационных систем США он относится к аппаратам массой около 600 килограммов.
Компании рассчитывают выпустить тысячи аппаратов Lifter для Министерства обороны США и коммерческих заказчиков. На первом этапе Grid Aero организует мелкосерийное производство, а Oshkosh тем временем создаст опытную производственную линию.
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Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
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